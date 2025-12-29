Μετρό: Βλάβη σε συρμό της γραμμής 3 – Καθυστερήσεις και συνωστισμός στον σταθμό Εθνική Άμυνα

Βλάβη παρουσίασε συρμός της γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας το πρωί της Δευτέρας (29.12.2025) και υπάρχουν καθυστερήσεις.

Ο συρμός του Μετρό που εκτελούσε το δρομολόγιο προς αεροδρόμιο έχει υποστεί βλάβη και έχει ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Εθνική Άμυνα.

Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται απο την μία πλευρά με συνέπεια να υπάρχουν καθυστερήσεις αλλά και συνωστισμός, καθώς ο συρμός που έχει ακινητοποιηθεί θα πρέπει να απομακρυνθεί από το σημείο.

Από το πρόβλημα επηρεάζεται με καθυστερήσεις η γραμμή αεροδρόμιο-Δουκίσσης Πλακεντίας-Δημοτικό Θέατρο.