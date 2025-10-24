Μεταξουργείο: Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκπαιδευτικών και γονιών για συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία

Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκπαιδευτικών και γονέων πραγματοποιείται από νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (24.10.2025) αυτή την ώρα έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο, μία μετά μετά τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν.

Εκπαιδευτικοί, σύλλογοι και γονείς, προχώρησαν εκ νέου σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Μεταξουργείο, καταγγέλλοντας τις συμπτύξεις 15 τμημάτων σε 12 σχολεία της περιοχής.

Έξω από το κτίριο διαμαρτύρονται τουλάχιστον 100 άτομα.

Στο σημείο υπάρχουν πανό εκ των οποίων το ένα ανήκει στην συλλογικότητα «Ρουβίκωνας».

Η Θεοδώρα Δριμάλα, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Βύρωνα-Καισαριανής-Παγκρατίου “Ρόζα Ιμβριώτη”, εξηγεί στο Orange Press Agency ότι στόχος της κινητοποίησης είναι «να σταματήσουν εδώ και τώρα οι συμπτύξεις-συγχωνεύσεις των 15 τμημάτων της Α’ Αθήνας που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί από τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης, να παρθούν πίσω, αλλά και να μην τολμήσει η κυβέρνηση να προχωρήσει σε νέες συμπτύξεις-συγχωνεύσεις. Και το λέμε αυτό γιατί, το ξέρετε ήδη, ότι στην Α’ Διεύθυνση, τη μεγαλύτερη διεύθυνση της χώρας, είναι καταγεγραμμένα τουλάχιστον 700 επίσημα κενά».

Όπως αναφέρει, «πέρα από τις επίσημες συμπτύξεις, γίνονται και πάρα πολλές ανεπίσημες. Δηλαδή, καθημερινά στα σχολειά μας υπάρχουν κενά, τα οποία δεν αναπληρώνονται ποτέ.

Παραδείγματος χάριν, έχουμε στα ολοήμερά μας σχολεία πέντε τμήματα σε ένα σχολείο ή έξι σε ένα άλλο σχολείο, λείπει ένας εκπαιδευτικός γιατί αρρώστησε ή έχει μία άδεια, και αμέσως συμπτύσσονται σε λιγότερα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν δυσκολίες στη διαμονή των παιδιών στα ολοήμερα. Έχουμε από την αρχή της χρονιάς κλειστά ολοήμερα και σε νηπιαγωγεία, που οδηγούν τους γονείς σε απόγνωση πραγματικά.

Οι άνθρωποι είχαν κανονίσει τον προγραμματισμό τους πού θα μένουν τα παιδιά τους και αυτή τη στιγμή αλλάζει όλος ο προγραμματισμός αυτός. Έχουμε τμήματα ένταξης κλειστά, έχουμε παράλληλες στηρίξεις με έναν εκπαιδευτικό για τέσσερα-πέντε παιδιά, άρα στην ουσία δεν γίνεται σωστή δουλειά».

Κλείνοντας, η Θεοδώρα Δριμάλα υπογραμμίζει ότι «όλα αυτά υποβαθμίζουν τη δημόσια εκπαίδευση. Παρά λοιπόν τη μεγάλη προσπάθεια των εκπαιδευτικών, και πάντα σε συμμαχία και συνεργασία με τους γονείς και τους μαθητές μας, δεν μπορούμε παρά να πούμε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί τη λογική “κόστος-όφελος”. Κόβει καθημερινά από τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών μας για να τα δώσει, όπως ξέρετε πολύ καλά, στις πολεμικές δαπάνες. Φτάνει πια ως εδώ. Θέλουμε να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, θέλουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας, θέλουμε να ικανοποιηθούν τα δικαιώματά μας».