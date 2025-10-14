Μεταναστευτικό: Αυτές είναι οι 26 ΜΚΟ που μοιράστηκαν πάνω από 175 εκατομμύρια ευρώ – Αυστηροποιείται η χρηματοδότηση

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε την αυστηροποίηση του πλαισίου χρηματοδότησης ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο μεταναστευτικό.

Ο Θάνος Πλεύρης απαντώντας σε γραπτή ερώτηση του Προέδρου της Νίκης Δημήτρη Νατσιού, παρέθεσε τα ποσά που δίνονται σε ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο μεταναστευτικό στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το έγγραφο, το συνολικό ποσό χρηματοδότησης των ΜΚΟ από τον χρηματοδοτικό μηχανισμό του ΕΟΧ 2014-2021 ανέρχεται σε 16.670.162,92 ευρώ και από δωρεές και συνεισφορές του εξωτερικού 50.099,82 ευρώ.

Συνολικά οι ΜΚΟ από τα προγράμματα ΤΑΜΕΥ φέρεται να έχουν έχουν λάβει ποσά που ξεπερνούν τα 175 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αναφέρει το έγγραφο, οι ΜΚΟ χρηματοδοτούνται από τα Μεταναστευτικά Ταμεία της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και 2021-2027 και από απευθείας χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ 2014-2021 από δωρεές και συνεισφορές του εξωτερικού, καθώς και από τον Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 2021-2025.

Αυτές είναι οι 26 ΜΚΟ

1.PRAKSIS (Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας) – €7.221.243,00

2.Αλληλεγγύη Solidarity Now – €2.092.305,25

3.ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων – €22.481.663,95

4.Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός – ΑΜΚΕ – €365.464,00

5.Εταιρία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλινοστούντων Ομογενών (ΕΚΠΟΣΠΟ) Νόστος – €12.945.277,19

6.Ηλιακτίδα Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Λέσβου – €18.412.218,14

7.Μετάδραση – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη – €6.663.873,00

8.Φάρος Ελπίδας – €663.873,00

9.Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση – €139.884,00

10.Σύλλογος Μέριμνας Ανηλίκων και Νέων – €2.549.714,40

11.Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος – €1.498.188,19

12.Catholic Relief Services United States Conference of Catholic Bishops Υποκατάστημα Ελλάδας – €2.494.876,00

13.Hopeten Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία – €2.494.876,00

14.The Home Project Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία – €9.874.317,00

15.Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κέντρο Νέων Ηπείρου – €4.723.430,12

16.Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Απόστολοι – €1.121.743,25

17.Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD) – €11.547.326,13

18.Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός – €7.609.638,00

19.Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτική Έκφραση Θεσμοί – ΕΚΠΕΘΕ – €9.042.435,09

20.ΖΕΥΣ Μ.Κ.Ο. – €6.354.203,90

21.Ιατρική Παρέμβαση – €3.691.217,00

22.ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων – €6.631.543,00

23.Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας – €18.734.897,50

24.Συνύπαρξις – Οικονομικό Πρόγραμμα Προσφύγων – €20.899.959,41

25.Το Χαμόγελο του Παιδιού – €381.653,00

26.Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Δύναμη Ζωής – €460.192,00