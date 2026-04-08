Μετέωρα: «Ο αδερφός της την άφησε για καφέ και δεν την ξαναείδε» – Η μοιραία βόλτα της 66χρονης πριν πέσει από τα βράχια

«Την πήγε ο αδερφός της για καφέ και μετά δεν μπορούσε να την βρει» λέει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Καλοχωρίου για την 66χρονη που έχασε την ζωή της μετά από πτώση στο μοναστήρι του Αγίου Στεφάνου Ιερά Μονής στα Μετέωρα.

Συνεχίζεται το θρίλερ προκειμένου τα διαπιστωθούν τα αίτια κάτω από τα οποία έχασε την ζωή της η 66χρονη γυναίκα στα Μετέωρα. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά για την πτώση της 66χρονης.

«Εκείνη είπε στον αδερφό της να την πάει για καφέ στην Καλαμπάκα» λέει ο πρόεδρος του χωριού της 66χρονης και συνεχίζει λέγοντας ότι: «Πήγε, την άφησε σε μια καφετέρια και της είπε ότι θα πάει να κάνει κάποιες δουλειές και μετά θα επιστρέψει να την πάρει. Όταν επέστρεψε, όμως, για να δει αν είναι εκεί, δεν την βρήκε. Έλειπε. Σκέφτηκε ότι μπορεί να πήγε κάπου κοντά. Στην πραγματικότητα, από ό,τι μάθαμε, εκείνη πήρε ταξί και ανέβηκε στη Μονή Αγίου Στεφάνου, στα Μετέωρα. Εκεί πήγε να κάνει τον γύρο της, άφησε και την τσάντα της απ’ έξω, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Δεν εμφανίστηκε ξανά» αναφέρει ο πρόεδρος του Καλοχωρίου Κόττης Δημήτριος.

Μια αγαπημένη της συνήθεια ήταν να πηγαίνει βόλτες και να περνάει χρόνο με τον εαυτό της λέει ο αδερφός της 66χρονης μιλώντας στο newsit.gr. «Το έκανε συνέχεια αυτό, εδώ και είκοσι χρόνια. Πήγαινε μόνη της σε διάφορες περιοχές, απομονωμένα, της άρεσε να πηγαίνει μόνη της στο βουνό, στη θάλασσα, γενικά να είναι μόνη της. Αυτή ήταν η καθημερινότητά της. Δεν ήταν ότι την προβλημάτιζε κάτι συγκεκριμένο εκείνη τη στιγμή. Όταν δεν ένιωθε καλά, έκανε αυτά τα πράγματα, πήγαινε μόνη της βόλτες. Μπορεί να πήγαινε και σε ώρες ακατάλληλες, που δεν ήταν για περίπατο, αλλά αυτό ήταν μέρος της καθημερινότητάς της», αναφέρει ο αδερφός της. Μάλιστα ο ίδιος την είχε αφήσει για λίγη ώρα να κάνει κάποιες δουλειές και μετά δεν την ξαναείδε ποτέ. Το γύρω του διαδίκτυο κάνει και βίντεο στο οποίο δείχνει την γυναίκα να πέφτει στο κενό.



Συγκεκριμένα στο σημείο που φαίνεται να στέκεται ήταν και η τουαλέτες της μόνης, όπου και βρέθηκαν και τα πράγματα της.

«Εγώ δεν ήμουν εκεί για να ξέρω. Μπορώ να υποθέσω πολλά πράγματα. Μπορεί κάποιος να της φώναξε, να γύρισε, να ζαλίστηκε, να έχασε την ισορροπία της. Όταν ένας άνθρωπος στέκεται στο χείλος ενός γκρεμού και ζαλιστεί — είτε από την αγωγή είτε από φόβο — και χάσει την ισορροπία του, το πρώτο που κάνει είναι να απλώσει τα χέρια του για να κρατηθεί. Και αυτό μπορεί να φανεί σαν να έπεσε μόνος του», καταλήγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 66χρονη γυναίκα είχε κάποια προβλήματα υγείας και της χορηγούνταν αγωγή ενώ η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί σήμερα Μεγάλη Τετάρτη (08.04.2026) στις 6:00 το απόγευμα στον τόπο όπου έμενε, στο Καλοχώρι.

