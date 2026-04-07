Μετέωρα: Γυναίκα έπεσε από τα βράχια μοναστηριού και σκοτώθηκε

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μια γυναίκα έπεσε στο κενό από τα βράχια Ιεράς Μονής στα Μετέωρα και σκοτώθηκε.

Η τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι σε ένα από τα μοναστήρια των Μετεώρων. Σύμφωνα με πληροφορίες του tameteora.gr η γυναίκα βρισκόταν σε ιερά μονή, όταν για άγνωστο λόγο βρέθηκε στο κενό.

Από τη σφοδρή πτώση η γυναίκα έχασε τη ζωή της.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της ΕΛΑΣ, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.