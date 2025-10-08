Μεσσηνία: «Η μία σφαίρα προορίζονταν για εμένα», λέει ο ανιψιός του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ

Κάθε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας στην περιοχή, ελέγχουν προσεκτικά οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση της διπλής δολοφονίας μέσα σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας. Σήμερα (08.10.2025), τρεις ημέρες μετά το έγκλημα, ο δράστης παραμένει άφαντος. Τα μοναδικά στοιχεία που μπορεί να προδώσουν την ταυτότητά του είναι το βίντεο με τον μυστήριο άνδρα που φεύγει από την περιοχή με σκούτερ (δεν έχει αποδειχθεί αν είναι ο ίδιος) αλλά και η κατάθεση του ανιψιού.

Τη στιγμή που ο δράστης της δολοφονίας σήκωσε το όπλο του μπροστά από τη ρεσεψιόν του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, πέρα από τα 2 θύματα ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Έχει ήδη καταθέσει στις αρχές, έχει περιγράψει αναλυτικά το παρουσιαστικό του δράστη και παραμένει σε κατάσταση σοκ από το στυγερό έγκλημα που συγκλόνισε όλη τη Μεσσηνία.

Ο 33χρονος φέρεται πως κατέθεσε στην αστυνομία ότι η μία από τις 6 σφαίρες που έριξε ο δράστης, προορίζονταν για εκείνον αλλά πρόλαβε να γλιτώσει.

«Ο δράστης ήταν ανοιχτόχρωμος στο δέρμα και φορούσε ασπρόμαυρα ρούχα και φούτερ. Μπήκε μέσα στο γραφείο όπου ήμουν εγώ, ο θείος μου και ο επιστάτης και ρώτησε “υπάρχει διαθεσιμότητα για να μείνω;” Ο θείος μου απάντησε “πείτε μου τι ακριβώς ψάχνετε”, Αμέσως είδα να βγάζει το όπλο και άρχισα να τρέχω. Κατάφερα και απομακρύνθηκα πρώτος, πιστεύω ότι η σφαίρα προορίζονταν για εμένα γιατί έπεσε προς το μέρος μου. Δεν κατάλαβα να τον ήξερε ο θείος μου, γιατί αν τον ήξερε σίγουρα θα τον προσφωνούσε με το όνομά του. Δεν με ενδιαφέρει τι λέγεται», φέρεται να κατέθεσε στην αστυνομία ο ανιψιός του θύματος, σύμφωνα με την εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Live You».

Ο επίτιμος Πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας την ίδια εκπομπή, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το αν ο δράστης δεν κατάφερε να σκοτώσει τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα επειδή του τελείωσαν οι σφαίρες.

«Ο δράστης διάλεξε την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, φέρεται πως ήθελε να σκοτώσει και τους 2. Ο ανιψιός λέει ότι τον πυροβόλησε αλλά δεν τον πέτυχε η σφαίρα. Μπορεί να έριξε την τελευταία σφαίρα και μετά να μην μπορούσε να τον σκοτώσει», είπε ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Οι τελευταίες πληροφορίες για τον δράστη της διπλής δολοφονίας στη Μεσσηνία αναφέρουν πως πρόκειται για έναν επικίνδυνο νεαρό που είναι εξοικειωμένος με τα όπλα.

«Δεν αποκλείεται ο δράστης να είναι ο άνθρωπος που τον είχε πυροβολήσει με αεροβόλο»

Ο δικηγόρος της οικογένειας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Αντώνης Κάτσας, μιλώντας στην ίδια εκπομπή άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά σχετικά με τα κίνητρα του δράστη.

«Η οικογένεια ζει το δράμα της απώλειας του συγγενή τους. Δέχονται πίεση από τα κουτσομπολιά που ακούγονται. Ο κάθε ένας λέει ότι θέλει. Αυτή η υπόθεση έχει κάποια ιδιαίτερα στοιχεία που εξάπτουν την φαντασία. Είχε καλές σχέσεις με την οικογένειά του, δεν είχαν κάποιο πρόβλημα» είπαν αρχικά.

Σχετικά με τις 2 επιθέσεις που είχε δεχθεί στο παρελθόν, σχολίασε:

«Το θύμα είχε αναφερθεί για το δεύτερο περιστατικό. Για αυτό το περιστατικό μάλιστα νοσηλεύτηκε. Ήταν σοβαρή περίπτωση απόπειρας δολοφονίας η οποία δυστυχώς παρέμεινε στα χαρτιά. Από τις 7 Σεπτεμβρίου δεν έγινε τίποτα απολύτως ώστε αυτός ο άνθρωπος, αν γινόταν, να ζούσε σήμερα».

Για την πιθανότητα ο δράστης της διπλής δολοφονίας να είναι ο ίδιος που τον πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο τον περασμένο μήνα, ο δικηγόρος τόνισε πως δεν μπορεί ούτε να το αποκλείσει ούτε να το διαψεύσει.