Μεσσηνία:  Η διαδρομή που ακολούθησε ο δράστης μετά τη διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Συνεχίζονται αδιάκοπα οι έρευνες για την εξιχνίαση της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, με τις αρχές να αξιολογούν τα στοιχεία και το κίνητρο του δράστη.

Τα βασικά σενάρια για το φονικό στο κάμπινγκ στη Μεσσηνία που σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής (05.10.2025), όπως θεωρούν οι Αρχές, έχουν να κάνουν με προσωπικές αλλά και οικονομικές διαφορές, ενώ στο «κάδρο» έχει μπει η περιουσία του 68χρονου.

«Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο σιωπηλά. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ αγαπητός, εδώ στην περιοχή δεν προκαλούσε. Η περιουσία του ήταν και είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν προκαλούσε, δεν φορούσε ακριβά ρούχα, ακριβά ρολόγια», είπε στο Mega και στο αποψινό (07.10.2025) Live News η ανιψιά του 68χρονου.

Οι αστυνομικοί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο δράστης έφτασε με δίκυκλο στο σημείο ενώ εξετάζεται εάν είχε και συνεργό που τον περίμενε. Βίντεο που εξασφάλισε το Live News δείχνει την στιγμή που το scooter φεύγει από το σημείο του εγκλήματος στις οκτώ και είκοσι το απόγευμα.

Από κάμερες της ευρύτερης περιοχής, αλλά και μαρτυρίες, οι αστυνομικοί προσπαθούν να φτάσουν στην ταυτότητα του δράστη, έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για άτομο το οποίο προχώρησε στις δύο δολοφονίες έπειτα από εντολή, ή αν το ίδιο σχετιζόταν με κάποιον τρόπο με τα δύο θύματα.

«Κλειδί» η κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου

«Κλειδί» θεωρείται η κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου, ο οποίος ήταν παρών στο φονικό. Ο ίδιος συγκλονισμένος στέλνει το δικό του μήνυμα μέσω του Live News.

«Δεν με ενδιαφέρει τι λέγεται, τίποτα, δεν με ενδιαφέρει. Θέλω απλώς να βρω με την αστυνομία μία λύση», είπε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News, o ανιψιός του 68χρονου κατέθεσε:

«Ο δράστης ήταν ανοιχτόχρωμος στο δέρμα και φορούσε ασπρόμαυρα ρούχα και μπλούζα φούτερ. Μπήκε μέσα στο γραφείο όπου ήμουν εγώ, ο θείος μου και ο επιστάτης και ρώτησε: «Υπάρχει διαθεσιμότητα για να μείνω;». Ο θείος μου απάντησε: «Πείτε μου τι ακριβώς ψάχνετε;». Αμέσως, είδα να βγάζει το όπλο. Άρχισα να τρέχω. Κατάφερα και απομακρύνθηκα πρώτος. Πιστεύω ότι η μία σφαίρα προοριζόταν για εμένα, γιατί έπεσε προς το μέρος μου. Δεν κατάλαβα να τον ήξερε ο θείος μου, γιατί αν τον ήξερε σίγουρα θα τον προσφωνούσε με το όνομά του».

Οι εξομολογήσεις στενών συγγενών και φίλων των δύο θυμάτων στο Live News, μαζί με τις πληροφορίες για τις απειλές που δεχόταν το τελευταίο διάστημα ο 68χρονος επιχειρηματίας, είναι τα σημαντικότερα κεφάλαια στο παζλ της δραματικής υπόθεσης.

«Δεν πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος είχε διαφορές με κανέναν. Η ψυχή του ήταν όπως ενός μικρού παιδιού. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να συνέβη, δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να συνέβη», είπε η ανιψιά του 68χρονου.

Τι γνώριζε ο επιστάτης

Οι αστυνομικοί θεωρούν πως ο δολοφονημένος επιστάτης γνώριζε πρόσωπα και πράγματα για τις απειλές που δεχόταν ο επιχειρηματίας. Οι δυο τους είχαν στενή φιλική σχέση και περνούσαν τις περισσότερες ώρες της ημέρας μαζί.

Ο αδερφός του επιστάτη μέσω του Live News, όπως λέει ο δικός του άνθρωπος δεν είχε διαφορές με κανέναν.

«Δεν μας έχουν πει τίποτα, ότι ξέρετε κι εσείς ξέρουμε και εμείς. Πήγε εκεί πέρα και δείτε πως έληξε εν ψυχρώ. Του έριξε από πίσω αυτό ξέρω και εγώ, τώρα για ποιο λόγο έγινε τι έχει συμβεί γιατί έγινε αυτό δεν το ξέρει κανείς. Δούλευε εκεί πέρα αρκετά χρόνια. Τον είχα γνωρίσει (τον ιδιοκτήτη), καλός άνθρωπος ήτανε ήσυχος, τη δουλειά του κοίταζε, δεν πείραξε κανέναν τώρα τι έχει συμβεί το παρακάτω μόνο αυτοί το ξέρουν», είπε.

Ο επιχειρηματίας είχε δεχθεί 2 επιθέσεις στο παρελθόν

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 68χρονος επιχειρηματίας είχε δεχθεί δύο επιθέσεις στο πρόσφατο παρελθόν.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου ο 68χρονος είχε καταγγείλει την απόπειρα δολοφονίας του με αεροβόλο, στην δεύτερη επιχείρηση που διαθέτει στην περιοχή. Από τότε είχε εγκαταλείψει το σπίτι του και έμενε στο κάμπινγκ.

Λίγο αργότερα, στα μέσα Σεπτέμβρη, κουκουλοφόρος παραμόνευε σε εξωτερικό χώρο, στον χώρο εργασίας του θύματος. Τον κυνήγησαν μαζί με άλλο αυτόπτη.

Στο Live News μίλησε ο γενικός ιατρός που περιέθαλψε τον 68χρονο στην πρώτη επίθεση που δέχθηκε με αεροβόλο στον κρόταφό του.

«Είχε δύο θλαστικά τραύματα στον δεξί κρόταφο και παραπέμφθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας για χειρουργική εκτίμηση. Όταν τον ρώτησα με τι τον χτύπησαν μου το περιέγραψε σαν φλόμπερ, που είναι όπλο μικρού διαμετρήματος, όποτε μπορεί να ήταν αυτό. Μου είπε ότι ο δράστης φόραγε κουκούλα και από την κίνηση που έκανε όταν έφευγε μου είπε ότι φαινόταν νέος».

Τι εξετάζουν οι Αρχές για το διπλό φονικό

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη, Δημήτρη Πόπωτα, οι αστυνομικοί στέκονται στις δύο επιθέσεις που δέχθηκε ο 68χρονος επιχειρηματίας πριν τον δολοφονήσουν κι αναρωτιούνται γιατί όταν πήγε να τα καταγγείλει είπε ότι δεν γνώριζε κάτι αλλά τη ίδια ώρα πήρε μέτρα προστασίας φεύγοντας από το σπίτι του και πηγαίνοντας να μείνει στο κάμπινγκ.

Άλλο κομβικό σημείο για τις Αρχές είναι η περιουσία του 68χρονου και οι οικονομικές συναλλαγές που είχε το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Ενώ όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Καλλιακμάνης «αυτός ο άνθρωπος (ο 68χρονος) είχε περιουσιακές διαφορές με έναν συγγενή κατιόντα δευτέρου βαθμού».

Τα ερωτήματα

Ένα από τα ερωτήματα προκύπτουν είναι γιατί ο επιχειρηματίας άλλαξε πριν από λίγους μήνες τη διαθήκη του, χωρίς και πάλι να αποκαλύψει στο περιβάλλον του, τους λόγους που το έκανε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος του αδερφού του κατείχε το 49% του κάμπινγκ.

Ποιοι και γιατί ήθελαν να κάνουν κακό στον επιχειρηματία; Γνώριζε το θύμα ποια άτομα τον είχαν βάλει στο στόχαστρο και τι ήθελαν από εκείνον; Πώς εξηγείται η δολοφονία του επιστάτη;

Γιατί ο δράστης τον κυνήγησε και τον εκτέλεσε πισώπλατα; Αυτά και πολλά ακόμη ερωτήματα μένει να απαντηθούν για να πέσει περισσότερο φως στο διπλό έγκλημα που έχει συνταράξει τη Μεσσηνία.