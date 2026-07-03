Μεσσηνία: Για πάνω από μια ώρα οι γιατροί να επαναφέρουν στη ζωή τον 6χρονο που πνίγηκε στην πισίνα

Για περισσότερο από μία ώρα οι γιατροί του Κέντρου Υγείας της Πύλου πάλευαν για να επαναφέρουν στη ζωή το 6χρονο αγοράκι που έχασε τη ζωή του σε πισίνα στη Γιάλοβα Μεσσηνίας το απόγευμα της Πέμπτης (2.7.26).

Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν 16:00 το απόγευμα όταν η 32χρονη μητέρα είχε ξεκινήσει να κάνει εργασίες καθαριότητας σε βίλα με πισίνα στη Γιάλοβα Μεσσηνίας ενώ επειδή ήταν χωρισμένη είχε πάρει και τον 6χρονο γιο της μαζί.

Κάποια στιγμή, η οικιακή βοηθός ανέβηκε στον πρώτο όροφο της πολυτελούς κατοικίας και εκείνη τη στιγμή φαίνεται να έγινε το κακό. Το αγοράκι, που όπως όλα δείχνουν, είχε διαφύγει της προσοχής της μητέρας του κινούνταν στο ισόγειο της μονοκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από κάμερα ασφαλείας που υπήρχε στο σημείο το παιδάκι άρχισε να κινείται γύρω από την πισίνα, να παραπατά και να πέφτει μέσα στο νερό.

Η μητέρα άρχισε να το αναζητά και γρήγορα έφτασε στην πισίνα από όπου και φαίνεται ότι το έβγαλε.

Στην πολυτελή κατοικία γρήγορα έφτασαν διασώστες αλλά και δύο γιατροί από το Κέντρο Υγείας Πύλου. Διαπιστώθηκε ότι το παιδί δεν είχε σφυγμό, ωστόσο οι γιατροί ξεκίνησαν να του κάνουν ΚΑΡΠΑ και στη συνέχεια το μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας.

Όλο το ιατρικό προσωπικό έπεσε πάνω από τον 6χρονο, προκειμένου να τον επαναφέρει στη ζωή.

Παρά τις απέλπιδες προσπάθειες των γιατρών ο ανήλικος δεν επανήλθε ενώ η μητέρα του συντετριμμένη και σε κατάσταση σοκ δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που είχε συμβεί.

Σήμερα η 32χρονη, που ζούσε μόνη της μαζί με τον 6χρονο γιο της, ο οποίος φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, πέρασε από την εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερη.