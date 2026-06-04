Μεσολόγγι: Συνελήφθη 15χρονος για bullying – Απειλούσε και έβριζε 13χρονο

Ένας 15χρονος τραμπούκος έκανε bullying σε 13χρονο στο Μεσολόγγι και συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης (03.06.2026). Ο 15χρονος τον τελευταίο μήνα φέρεται να εξύβριζε, απειλούσε και ασκούσε ψυχολογική βία μέσω μηνυμάτων σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, σε βάρος 13χρονου αλλοδαπού.

Ο ανήλικος κατηγορούμενος του έκανε bullying στον 13χρονο, όταν τον εντόπιζε και στο σχολείο που φοιτά ο τελευταίος, αλλά και σε άλλους εξωτερικούς χώρους στο Μεσολόγγι.

Σε βάρος του 15χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων με ρατσιστικό κίνητρο, απειλή και εξύβριση, ενώ παράλληλα συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Προχθές το μεσημέρι ο 15χρονος προσέγγισε τον 13χρονο έξω από την οικία του, όπου φέρεται να τον εξύβρισε και τον απείλησε προκαλώντας του τρόμο και ανησυχία, σύμφωνα με το agriniopress.

Στο πλαίσιο αναζητήσεων οι αστυνομικοί του εντόπισαν χθες (03.06.2026) στην οικία του τον 15χρονο και τον πατέρα του και τους συνέλαβαν.

Από την αστυνομική προανάκριση προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων του χρησιμοποιούσε εκφράσεις, που θίγουν την εθνική καταγωγή του ανήλικου θύματος.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον εισαγγελέα.