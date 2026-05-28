Μεσολόγγι: Στο νοσοκομείο γυναίκα μετά από επίθεση με κατσαβίδι

Απίστευτο επεισόδιο σημειώθηκε την Τετάρτη (27.05.2026) στο Μεσολόγγι μεταξύ Ρομά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά μια γυναίκα.

Το επεισόδιο συνέβη σήμερα το πρωί μεταξύ Ρομά στο Μεσολόγγι, και σύμφωνα με το aixmi-news.gr φαίνεται ότι αποτελεί συνέχεια μιας χθεσινής επίθεσης που δέχθηκε ένας 10χρονος επίσης Ρομά, από ανήλικους που επειχίρησαν να τον κλέψουν.

Οι γονείς του παιδιού απευθύνθηκαν στις αστυνομικές αρχές καταγγέλλοντας το συμβάν, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν συλλήψεις των γονέων των ανηλίκων που φέρονται ως εμπλεκόμενοι.

Σήμερα το πρωί όμως άλλο μέλος της οικογένειας χτύπησε με κατσαβίδι την μητέρα του φερόμενου ως θύματος.

Η γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το νέο επεισόδιο.