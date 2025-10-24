Μεσολόγγι: Άγριος ξυλοδαρμός από 10 άτομα κατά δημοτικού υπαλλήλου που βοηθούσε με τις πλημμύρες – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Άγρια επίθεση δέχθηκε την Πέμπτη (23.10.2025) ένας δημοτικός υπάλληλος στο Μεσολόγγι, τη στιγμή που βρισκόταν στην «πρώτη γραμμή» και προσπαθούσε να βοηθήσει την πόλη του από τις πλημμύρες.

Ενώ ο δημοτικός υπάλληλος – χειριστής μηχανήματος έργου του δήμου, επιχειρούσε στους πλημμυρισμένους δρόμους του Μεσολογγίου, δέχθηκε άγρια χτυπήματα από 10 άτομα. Ο λόγος της επίθεσης παραμένει άγνωστος.

Το θύμα μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την παραμονή του.

Οι δράστες της επίθεσης δεν έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής και αναζητούνται από τις αρχές.

«Πάλευε μέσα στα νερά και δέχθηκε επίθεση»

Την σοκαριστική είδηση έκανε γνωστή ο αντιδήμαρχος Μεσολογγίου, Χρήστος Βούρβαρχης, σε ανάρτησή του στο Facebook.

Ο αντιδήμαρχος ευχήθηκε περαστικά στον δημοτικό υπάλληλο και έστειλε μήνυμα πως δεν μπορούν να επιτραπούν περιστατικά βίας σε ανθρώπους που υπηρετούν το κοινό καλό.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Νιώθω οργή και βαθιά θλίψη! Την ώρα που η πόλη μας δοκιμαζόταν από τη σφοδρή βροχόπτωση και τα πλημμυρικά φαινόμενα, ένας χειριστής μηχανήματος έργου του Δήμου, ένας άνθρωπος που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή, παλεύοντας μέσα στα νερά για να βοηθήσει, δέχτηκε άγρια επίθεση από δέκα άτομα.

Ξυλοκοπήθηκε βάναυσα και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Καμία ευθύνη δεν πρέπει να αναλογιστεί σε έναν εργαζόμενο – χειριστή μηχανήματος. Έναν άνθρωπο που προσπαθεί καθημερινά να κάνει τη δουλειά του, να εξασφαλίσει το μεροκάματο και να στηρίξει την οικογένειά του, και βρέθηκε στο στόχαστρο εκεί που προσέφερε.

Όταν καταστρέφονται περιουσίες και σπίτια, δεν είναι ώρα για αντιπαραθέσεις. Όμως η βία, η αδικία και η επίθεση απέναντι σε έναν άνθρωπο που υπηρετεί το κοινό καλό δεν μπορεί και δεν πρέπει να περάσουν σιωπηλά. Εύχομαι ολόψυχα περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον συνάδελφο. Είμαστε όλοι στο πλευρό του και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ξανά να βιώσει κανένας εργαζόμενος τέτοια αναίτια βία. Καλή δύναμη στους συμπολίτες μας που έχουν υποστεί ζημιές στις επιχειρήσεις ή περιουσίες τους», ανέφερε συγκεκριμένα».