Μενίδι: Σοβαρός τραυματισμός 12χρονου από κροτίδα ανήμερα του Πάσχα

Σοβαρά τραυματίστηκε ένα 12χρονο αγόρι το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα, έξω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου, στο Μενίδι, όταν εξερράγη κροτίδα που ο ίδιος φέρεται να άναψε.

Το περιστατικό με την κροτίδα έξω από την εκκλησία στο Μενίδι σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00, με αποτέλεσμα το παιδί να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στα δάχτυλα του χεριού του, συμπεριλαμβανομένης μερικής αποκόλλησης σε ένα από αυτά.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, όπου υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα από το Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών, προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, αλλά και το πώς η κροτίδα βρέθηκε στην κατοχή του παιδιού.