Μενίδι: Δεν θα ακρωτηριαστεί το δάχτυλο του 14χρονου που τραυματίστηκε από κροτίδα – «Δεν ήταν δικιά του, τη βρήκε κάτω», λέει η μητέρα του

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» παραμένει νοσηλευόμενος ο 14χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη κροτίδας στο Μενίδι το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα (12/04/2026). Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι γιατροί σταθεροποίησαν την κατάσταση της υγείας του και απέκλεισαν το ενδεχόμενο ακρωτηριασμού.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από τον ναό του Αγίου Βλασίου, στο κέντρο του Μενιδίου και όπως περιγράφει η μητέρα του ανηλίκου, το παιδί δεν είχε αγοράσει εκείνο την κροτίδα, αλλά τη βρήκε πεσμένη στο έδαφος, όταν έπαιζε με τους φίλους του.

«Η κροτίδα είχε βουλώσει, η τάπα ήταν ανοιχτή. Το παιδί προσπάθησε να την κρατήσει και εκείνη την ώρα εξερράγη στα χέρια του», ανέφερε η μητέρα του 14χρονου.

Η έκρηξη προκάλεσε συντριπτικό κάταγμα στον δεξιό αντίχειρα του παιδιού, το οποίο μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Παρά τη σοβαρότητα του τραύματος, οι γιατροί εκτιμούν πως τα δάχτυλά του θα παραμείνουν λειτουργικά, αν και θα χρειαστεί ένα διάστημα εξειδικευμένων θεραπειών για την πλήρη αποκατάσταση.

Τόσο ο 14χρονος όσο και η μητέρα του είχαν αρχικά συλληφθεί, όπως προβλέπεται στις περιπτώσεις τραυματισμών από βεγγαλικά και κροτίδες. Ωστόσο, με προφορική εντολή του Εισαγγελέα, αφέθηκαν και οι δύο ελεύθεροι.