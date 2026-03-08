Μενίδι: Άνδρας πέθανε μέσα στο λεωφορείο της γραμμής 735

Τραγωδία μέσα σε αστικό λεωφορείο στο Μενίδι. Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 65 – 70 ετών βρέθηκε νεκρός.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε μέσα στο λεωφορείο της γραμμής 735 στο Μενίδι χωρίς τις αισθήσεις του.

Όπως λένε οι ίδιες πηγές, ο θάνατος του επιβάτη πιθανότατα επήλθε από χρήση ναρκωτικών.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα» στη Νέα Ιωνία όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός.

Το τραγικό περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 8 μ.μ. του Σαββάτου (07.03.2026) στην οδό Μεσονυχτίου στην περιοχή του Μενιδίου.