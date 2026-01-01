Μεθυσμένος περπατούσε για χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό: Από την Κηφισίας στον κόμβο Βαρυμπόμπης

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, με έναν μεθυσμένο να περπατά για χιλιόμετρα ανάμεσα στα οχήματα.

Στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας είχε σημειωθεί τροχαίο ατύχημα με τραυματίες στον κόμβο Βαρυμπόμπης και ενώ η Αστυνομία βρισκόταν στο σημείο εμφανίστηκε ένας μεθυσμένος να περπατά ανάμεσα στα οχήματα.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Star δίπλα ακριβώς στα οχήματα, ο πεζός εντοπίστηκε να κινείται επικίνδυνα μέσα στην εθνική οδό, περπατώντας «περίεργα» για χιλιόμετρα, ανάμεσα στα διερχόμενα οχήματα.

Ο πεζός που ήταν προφανώς υπό την επήρεια αλκοόλ περπατούσε μέσα στη λωρίδα κυκλοφορίας, από την είσοδο της Κηφισιάς έως τον Κόμβο Βαρυμπόμπης, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του και τη ζωή των οδηγών, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει άλλο πρόβλημα.

Από τη στιγμή που έγινε αντιληπτή η παρουσία του επί της εθνικής οδού, ειδικό όχημα βαν της Νέας Οδού τον συνόδευε σαν «προστατευτική ασπίδα», προκειμένου να μην παρασυρθεί από κάποιο όχημα.