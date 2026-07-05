Μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Εκκενώθηκε το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων «Άγιος Παντελεήμων» – Στις φλόγες εργοστάσια

Δύσκολο βράδυ στη Θεσσαλονίκη μετά την φωτιά που καίει σε περιοχή του Ωραιοκάστρου και μαίνεται ανεξέλεγκτη, με εργοστάσια να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες και το 112 να ζητά από τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Στη φωτιά στη Θεσσαλονίκη ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 38 οχήματα και εθελοντές, ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας πραγματοποίησε ρίψεις νερού ένα αεροσκάφος.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και χωματουργικά μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών. (ΔΙ.Κ.Α.Φ.Κ.Α.).

Νέο 112 ήχησε μετά τα μεσάνυχτα και καλεί τον κόσμο αν βρίσκεται στην Ανθούπολη Ωραιοκάστρου να απομακρυνθεί προς το γήπεδο Λητής.

#πυρκαγια pic.twitter.com/yAJmUX4LOF — Apex not predator (@apex_not_pred) July 4, 2026

Υπενθυμίζεται ότι στις 20:52 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Ανθούπολη Ωραιοκάστρου προς την περιοχή «ΤΙΤΑΝ».

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η προληπτική απομάκρυνση των φιλοξενούμενων από το Ίδρυμα «Άγιος Παντελεήμονας».

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία μεταφέρθηκαν 157 άτομα με ειδικές ανάγκες εκ των οποίων οι 100 στο Κλειστό Γυμναστήριο «Κονταξοπούλειο» και οι υπόλοιποι 57 στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Δήμαρχος Παύλου Μελά: «Οι φλόγες μπήκαν στον οικισμό Φιλοθέη»

«Οι φλόγες μπήκαν στον οικισμό Φιλοθέη, εχουμε ήδη απομακρύνει τους κατοίκους» τόνισε ο Δημήτρης Ασλανίδης, δήμαρχος Παύλου Μελά.

Στη συνέχεια ο δήμος Παύλου Μελά εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: Οι κάτοικοι της Φιλοθέης που έχουν απομακρυνθεί από τις κατοικίες τους μπορούν να βρουν καταφύγιο στο κλειστό γυμναστήριο της Ευκαρπίας.

Το κλειστό γυμναστήριο βρίσκεται πλησίον των κοιμητηρίων Ευκαρπίας. Στον χώρο θα υπάρχουν είδη πρώτης ανάγκης, νερό και τρόφιμα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες νωρίτερα, σε πολύ κοντινή περιοχή, ξέσπασε φωτιά με τραγικό αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας πατέρας και ο γιος του ενώ η μητέρα της οικογένειας, νοσηλεύεται με εγκαύματα.

Νέο συγκλονιστικό βίντεο από Πυροσβέστη που δίνει μάχη να μην μπει η #πυρκαγια στο #Ωραιοκαστρο , στον αστικό ιστό…

Άνισος αγώνας..#Φωτια pic.twitter.com/o496IKEuEJ — Aggelos Gavris (@AggelosGavris) July 4, 2026

Τραυματίστηκε πυροσβέστης

Στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μεταφέρονται αυτήν την ώρα δύο πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Ωραιόκαστρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, οι δύο πυροσβέστες παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς. Αμέσως κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία τους διακομίζουν προς το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Το ΕΚΑΒ τέθηκε από την πρώτη στιγμή σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την πυρκαγιά στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, με άμεση κινητοποίηση και συνεχή παρουσία στο πεδίο.

Στο σημείο επιχειρούν 12 ασθενοφόρα οχήματα με διασώστες και ιατρούς, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας Βόρειας Ελλάδας (ΚΕΠΥ ΕΚΑΒ Β. Ελλάδας) και του Συντονιστικού Κέντρου του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης εκκένωσης του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων «Άγιος Παντελεήμονας», η οποία ολοκληρώθηκε με πλήρη ασφάλεια, μεταφέρθηκαν προς το 424 ΓΣΝΕ 29 φιλοξενούμενοι του Ιδρύματος, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και με τη συνδρομή ασθενοφόρων οχημάτων του 424 ΓΣΝΕ, χωρίς να αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΚΑΒ διακόμισε επίσης στο 424 ΓΣΝΕ έναν πυροσβέστη με αναπνευστικά προβλήματα.

Το ΕΚΑΒ παραμένει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για την περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων, εφόσον απαιτηθεί, στο πλαίσιο της διυπηρεσιακής συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.



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Λόγω της νέας φωτιάς που ξέσπασε, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ άμεσα εστάλη 112 για εκκένωση της Ανθούπολης Ωραιοκάστρου.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ανθούπολη Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης απομακρυνθείτε προς ΤΙΤΑΝ».

Ενεργοποίηση

Πυρκαγιά στην περιοχή σας

Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ανθούπολη_Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης απομακρυνθείτε προς #ΤΙΤΑΝ

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026

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Εκκενώθηκε το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων «Άγιος Παντελεήμων»

Με τις φλόγες να μαίνονται ανεξέλεγκτες, εκκενώθηκε προληπτικά και το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων «Άγιος Παντελεήμων». Μεταβαίνουν 4 λεωφορεία στο ίδρυμα για την απομάκρυνση 157 ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Συγκεκριμένα οι 120 θα μεταφερθούν στο κλειστό γυμναστήριο “Κονταξοπούλιο” και οι υπόλοιποι 37 θα μεταφερθούν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πυρκαγιά εξελίσσεται κοντά σε σπίτια και επιχειρήσεις και μάλιστα υπάρχουν αναφορές για καμένα κτίσματα, ενώ ακούστηκαν και εκρήξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα εργοστάσιο με λάδια έχει τυλιχθεί στις φλόγες με τις εικόνες να είναι απόκοσμες.

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Μία σύλληψη για τη φωτιά

Άμεση ήταν η εξιχνίαση της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου, σε περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Από την πρώτη στιγμή, για τη διερεύνηση και την άμεση εξιχνίαση των αιτιών της πυρκαγιάς, μετέβη στη Θεσσαλονίκη ειδικό κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) από την Αθήνα, προκειμένου να συνδράμει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Θεσσαλονίκης στις έρευνες.

Μετά από μεθοδική έρευνα, συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, καθώς και την εξέταση μαρτυρικών καταθέσεων, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή ημεδαπού, ηλικίας 76 ετών, ο οποίος είχε αρχικά προσαχθεί ως βασικός ύποπτος για την πρόκληση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, ο 76χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας σπινθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε επίσης ότι παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης.

Ο ανωτέρω συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς και οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Η άμεση κινητοποίηση και η συντονισμένη δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης οδήγησαν στην ταχεία διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου έως και τη 01:00 της 5ης Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 516 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 629.272,80 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 158 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 145 (91,77%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 (8,23%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών ή ενεργειών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, ενώ ο κόσμος είναι ανήσυχος με την νύχτα να αναμένεται πολύ δύσκολη. Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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Έκτακτη ανακοίνωση από τον Δήμο Παύλου Μελά

Με έκτακτη ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα ο Δήμος Παύλου Μελά, κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και απηύθυνε σύσταση προς τους κατοίκους της Ευκαρπίας να μην κυκλοφορούν άσκοπα και να κλείσουν τα παράθυρα των σπιτιών τους.

Η σχετική ανακοίνωση:

Λόγω μεγάλης φωτιάς, η οποία σύμφωνα με την Πυροβεστική ξεκίνησε από την Ανθούπολη Ωραιοκάστρου και επεκτείνεται προς τα όρια του Δήμου μας, παρακαλούνται όλοι οι πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Οι κάτοικοι της Δημοτικής Κοινότητας Ευκαρπίας παρακαλούνται να μην κυκλοφορούν άσκοπα και να κλείσουν τα παράθυρα των σπιτιών τους.

Δραματική ήταν και η έκκληση του δημάρχου του δήμου Παύλου Μελά, Δημήτρη Ασλανίδη

Ο πυκνός μαύρος καπνός από τη φωτιά που ξέσπασε στο Ωραιόκαστρο φαίνεται ακόμη και από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το μεγάλο σύννεφο καπνού έχει καλύψει μεγάλο μέρος του ουρανού, ενώ η έντονη μυρωδιά από το καμένο έχει γίνει αισθητή σε πολλές περιοχές της πόλης.

Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στη Θεσσαλονίκη μεταφέρουν τον καπνό και τη μυρωδιά της φωτιάς από το Ωραιόκαστρο, με αποτέλεσμα το φαινόμενο να γίνεται αισθητό ακόμη και σε περιοχές αρκετά μακριά από το σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.