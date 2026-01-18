Μεγάλη φωτιά στο Πέραμα στα καζάνια – Ήχησε το 112, εκτροπές κυκλοφορίας

Φωτιά ξέσπασε στο Πέραμα στα καζάνια στη λεωφόρο Δημοκρατίας κάτω από το δημοτικό γήπεδο της πόλης και στο ύψος του όρμου του Κερατσινίου.

Στην φωτιά στο Πέραμα επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με σκοπό τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση, ενώ να σημειωθεί πως ο κλειστός παραμένει ο μοναδικός δρόμος που οδηγεί στην πόλη.

Επίσης υπάρχει διακοπή και στην κυκλοφορία των φέρι μπoτ προς και από Σαλαμίνα.

Στην περιοχή σύμφωνα με την πυροσβεστική αυτή την ώρα βρίσκονται 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα και στην κατάσβεση συμμετέχουν και υδροφόρες του δήμου και της Περιφέρειας.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11:30 σε υπαίθριο χώρο από την πάνω από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Η φωτιά καίει σε απορρίμματα κοντά στα καζάνια της Coral gas.

Για προληπτικούς λόγους, η Αστυνομία προχώρησε σε εκτροπές της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Δημοκρατίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οδηγών και κατοίκων και να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Τροχαίας, εκτροπές διενεργούνται επί: Τριπόλεως και Ηλείας καθώς και επί Τριπόλεως και Μαρίας Κιουρί.

Επίσης ισχύουν εκτροπές στη Λεωφόρο Δημοκρατίας – Μητροπούλου – Ελπίδος , 25ης Μαρτίου και Καστοριάς.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/01/perama-1.mp4

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, ακολουθώντας τις οδηγίες της Τροχαίας και της Πολιτικής Προστασίας, καθώς οι εκτροπές ενδέχεται να παραμείνουν σε ισχύ έως ότου αποκατασταθούν πλήρως οι συνθήκες στο σημείο.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/01/perama.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/01/perama1.mp4

Ο δήμαρχος Περάματος καλεί τους πολίτες να μην έλθουν σε επαφή με τους καπνούς, καθώς υπάρχει κίνδυνος για την υγεία τους.

Οι πρώτες πληροφορίες λένε πως η φωτιά προκλήθηκε από διαρροή καυσίμου σε σωλήνες και σημείο με εύφλεκτη ύλη, γεγονός που οδήγησε στην εκδήλωση και ταχεία εξάπλωση της.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, αλλά οι πυκνοί καπνοί έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους και έχουν επηρεάσει την ορατότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους του Περάματος και της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Η ενεργοποίηση του 112 έγινε για να προστατευτεί η δημόσια υγεία από τον καπνό και τις αναθυμιάσεις.