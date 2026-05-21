Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στη Δραπετσώνα: Πυκνοί καπνοί «έπνιξαν» την πολυκατοικία – Ηλικιωμένη αρνείται να εκκενώσει

Πάνω από 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα επιχειρούν στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στη Δραπετσώνα, με αποτέλεσμα να προκληθεί φόβος για την επέκτασή της και σε άλλα σπίτια της ίδιας πολυκατοικίας.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 5 και 15 το πρωί της Πέμπτης (21.05.2026) στο διαμέρισμα 1ου ορόφου πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτης στη Δραπετσώνα. Πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν αμέσως στο σημείο, προχωρώντας στην εκκένωση του κτιρίου.

Η φωτιά καίει ανεξέλεγκτα και πυκνοί καπνοί έχουν «πνίξει» και τα υπόλοιπα διαμερίσματα της πολυκατοικίας, σύμφωνα με το Ertnews.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο δήμο Πειραιά Αττικής. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 21, 2026

Ηλικιωμένη που μένει σε διαμέρισμα του 3ου ορόφου, αρνείται να εγκαταλείψει το σπίτι της, με τους πυροσβέστες και τους αστυνομικούς να καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια για να την απομακρύνουν.

Της έχουν ήδη χορηγήσει οξυγόνο λόγω του πυκνού καπνού.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτιά ξέσπασε από φιάλη υγραερίου.

Οι ένοικοι του σπιτιού, μία μητέρα με τον γιο της, εγκατέλειψαν το σπίτι τους από την πρώτη στιγμή.