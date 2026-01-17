Ελλάδα

Μεγάλη φωτιά κοντά στα Καζάνια στο Πέραμα

Φωτιά έχει ξεσπάσει κοντά στα καζάνια στην λεωφόρο Δημοκρατίας στο Πέραμα.

Στην περιοχή σύμφωνα με την πυροσβεστική αυτή την ώρα βρίσκονται 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα και στην κατάσβεση συμμέτεχουν και υδροφόρες του δήμου. 

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11:30 σε  υπαίθριο χώρο από την πάνω από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Η φωτιά καίει σε απορρίμματά κοντά στα καζάνια της Coral gas.


Ο δήμαρχος Περάματος καλεί τους πολίτες να μην έλθουν σε επαφή με τους καπνούς, καθώς υπάρχει κίνδυνος για την υγεία τους.

Πηγή newsit.gr