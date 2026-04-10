Μεγάλη Παρασκευή: Η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών, η Αποκαθήλωση και ο Επιτάφιος Θρήνος

Η Μεγάλη Παρασκευή, κορύφωση του Θείου Δράματος, στέκει ως η πιο κατανυκτική και σιωπηλή ημέρα της Ορθόδοξης παράδοσης.

Η Εκκλησία βιώνει το πένθος της Σταύρωσης, καλώντας τους πιστούς σε περισυλλογή, ταπείνωση και εσωτερική συμμετοχή στα Πάθη του Χριστού.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες τελείται η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών, μια από τις πλέον κατανυκτικές λειτουργικές στιγμές της ημέρας. Ψαλμοί, προφητείες και ευαγγελικά αναγνώσματα υφαίνουν ένα πυκνό πνευματικό τοπίο, όπου η ανθρώπινη οδύνη συναντά το μυστήριο της θείας οικονομίας.

Οι ύμνοι αποπνέουν βαθιά θλίψη, αλλά και μια υποδόρια ελπίδα, καθώς η θυσία προαναγγέλλει τη λύτρωση.

Το μεσημέρι ακολουθεί η Αποκαθήλωση. Με ευλάβεια και τελετουργική λιτότητα, το Σώμα του Εσταυρωμένου κατεβαίνει από τον Σταυρό και τοποθετείται στο Ιερό Κουβούκλιο.

Η σκηνή αυτή, φορτισμένη με έντονο συμβολισμό, μεταφέρει τους πιστούς στο αποκορύφωμα του Θείου Δράματος. Η σιωπή κυριαρχεί, ενώ οι καμπάνες ηχούν πένθιμα, υπενθυμίζοντας το μέγεθος της θυσίας.

Καθώς πέφτει το σκοτάδι, τελείται η Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου. Ο Επιτάφιος, στολισμένος με άνθη, γίνεται το επίκεντρο της λαϊκής ευλάβειας.

Τα Εγκώμια, ποιητικά και βαθιά συγκινητικά, ψάλλονται σε τρεις στάσεις, εκφράζοντας τον ανθρώπινο πόνο για τον θάνατο, αλλά και τη βεβαιότητα της επερχόμενης Ανάστασης. Πλήθη πιστών συρρέουν στους ναούς, κρατώντας κεριά, συμμετέχοντας σε μια εμπειρία συλλογικής μνήμης και πίστης.

Η περιφορά του Επιταφίου στους δρόμους των πόλεων και των χωριών αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της ημέρας.

Υπό το φως των κεριών και μέσα σε απόλυτη ευταξία, η πομπή διασχίζει τις γειτονιές, μεταφέροντας το μήνυμα της θυσίας και της ελπίδας. Είναι μια στιγμή που ο χρόνος μοιάζει να αναστέλλεται, και η καθημερινότητα υποχωρεί μπροστά στο μυστήριο της πίστης.

Η Μεγάλη Παρασκευή δεν είναι απλώς μια ημέρα πένθους. Είναι μια βαθιά υπαρξιακή στάση, μια υπενθύμιση της θυσιαστικής αγάπης και της προσμονής της Ανάστασης. Μέσα στη σιωπή και τη θλίψη, διαγράφεται ήδη το φως που έρχεται.