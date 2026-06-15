Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική: 13 συλλήψεις για συμμορία που έκλεβε αυτοκίνητα

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Δευτέρας (15.06.2026) σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας για την εξάρθρωση συμμορίας που έκλεβε αυτοκίνητα.

Πρόκειται για επιχείρηση που πραγματοποιείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάτων – Αρτέμιδας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και της Ομάδας ΟΠΚΕ.

Η αστυνομική επιχείρηση περιλαμβάνει ταυτόχρονες έρευνες σε πολλά σημεία, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη όλων των μελών του κυκλώματος.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα, με την αστυνομική επιχείρηση να βρίσκεται σε εξέλιξη.