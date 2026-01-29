Μαχαίρωσαν Αλβανό εκτελεστή στον Κορυδαλλό – Θα γινόταν μεταγωγή του στις φυλακές Μαλανδρίνου

Συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης (29/1/26) στις φυλακές Κορυδαλλού, με θύμα έναν Αλβανό εκτελεστή με το ψευδώνυμο «Δήμος», το όνομα του οποίου είχε εμπλακεί σε απόπειρα δολοφονίας ανθρώπου της νύχτας τον περασμένο Μάιο. Τότε, η απόπειρα ήταν αποτυχημένη ωστόσο ο στόχος δολοφονήθηκε αργότερα στην Αράχωβα…

Την Πέμπτη (29/1/26) ήταν η σειρά του «Δήμου» να δεχθεί εκείνος επίθεση μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού. Ο ίδιος γλίτωσε αφού δεν τραυματίστηκε σοβαρά και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο «Δήμος» είχε μεταφερθεί στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού και όταν δέχθηκε την επίθεση, είχε προγραμματιστεί η μεταγωγή του στις φυλακές Μαλανδρίνου.

Ο άνθρωπος που τον μαχαίρωσε, είναι σύμφωνα με πληροφορίες και εκείνος ένας άνθρωπος μπλεγμένος με δουλειές της νύχτας.