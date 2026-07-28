Μαφία της Κρήτης: Πάνω από 6 ώρες απολογούνταν ο ιατροδικαστής για τις «πειραγμένες» εκθέσεις – Αφέθηκε ελεύθερος με όρους

Πάνω από 6 ώρες διήρκησε η απολογία του ιατροδικαστή από τα Χανιά για τα ψευδή ιατροδικαστικά πορίσματα και χρηματισμό. Ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος στις 2 τα ξημερώματα της Τρίτης (28.07.2026) με περιοριστικούς όρους καταβολής εγγύησης 20.000 ευρώ αλλά και τον περιορισμό εξόδου από την χώρα.

Ο ιατροδικαστής μεταφέρθηκε ε νέου στα δικαστήρια Χανίων στις 19:30 το απόγευμα, αφού είχε ζητήσει προθεσμία για να προετοιμαστεί καταλλήλως ο δικηγόρος του. Όταν ο εισαγγελέας και ο ανακριτής ανακοίνωσαν την απόφασή τους, συγγενείς και φίλοι του ιατροδικαστή που τον περίμεναν έξω από το δικαστήριο, ξεκίνησαν να χειροκροτούν.

Οι απολογίες αφορούσαν τέσσερις κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά.

Σε δηλώσεις τους, οι δικηγόροι του ιατροδικαστή ανέφεραν ότι ο πελάτης τους αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους καθώς δεν προέκυψαν, όπως είπαν, επαρκείς ενδείξεις ενοχής.

Επιπλέον, διευκρίνισαν ότι οι υποθέσεις δεν σχετίζονται με την υπόθεση Μανιουδάκη.

Η δικηγόρος Ιουλίτα Τζουγκαράκη δήλωσε ότι «η διαδικασία ήταν μαραθώνια. Ήταν μία δύσκολη διαδικασία. Ο εντολέας μας αρνείται το σύνολο των αποδιδόμενων κατηγοριών κατηγορηματικά. Είναι η δεύτερη φορά που ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο ιατροδικαστής Χανίων, άδικα συκοφαντείται και διασύρεται τόσο στην τοπική κοινωνία αλλά και σε ολόκληρο το πανελλήνιο. Την προηγούμενη φορά διατυπώθηκε ότι είχε τεθεί σε αργία για μία υπόθεση ήσσονος σημασίας, ενώ η αλήθεια είναι ότι ουδέποτε είχε τεθεί σε αργία. Ήδη από το προπειθαρχικό επίπεδο είχε θεωρηθεί ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις και το ίδιο γίνεται και αυτή τη φορά».

Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνταν και ο τοξικολόγος Χανίων ο οποίος επίσης αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Πληροφορίες από zarpanews.gr