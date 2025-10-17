Ματωμένη Παρασκευή: Τέσσερις νεκροί σε δύο τροχαία στην Αττική – Δύο σοβαρά τραυματίες στο ΚΑΤ

Τραγικός είναι ο απολογισμός δύο τροχαίων δυστυχημάτων που σημειώθηκαν στους δρόμους της Αττικής τα ξημερώματα της Παρασκευής (17.10.2025).

Το ένα τροχαίο δυστύχημα έγινε μετά από καραμπόλα στις Αφίδνες όπου τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένας οδηγός μηχανής είναι νεκρός στη Νέα Πέραμο, καθώς απανθρακώθηκε μετά από σύγκρουση.

Στις Αφίδνες το τροχαίο έγινε όταν ένα ΙΧ με πέντε επιβάτες το οποίο κινούνταν στον παράδρομο της Εθνικής Οδού στο ρεύμα προς Αθήνα έχασε τον έλεγχο και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα όπου συγκρούστηκε μετωπικά με ένα άλλο αυτοκίνητο που επέβαινε ένα άτομο. Στο τροχαίο ενεπλάκη και ένα ακόμη αυτοκίνητο.

Από την σφοδρή σύγκρουση τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και τρία ακόμα τραυματίστηκαν, τα δύο σοβαρά. Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο ΚΑΤ με τους δύο να δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.



Η περιοχή θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο καθώς κομμάτια από τα δύο ΙΧ έχουν διασκορπιστεί σε ακτίνα πολλών μέτρων. Για τον απεγκλωβισμό νεκρών και τραυματιών η πυροσβεστική κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες με 5 οχήματα και 15 πυροσβέστες.

Τροχαίο σημειώθηκε γυρω στις 2.30 τα ξημερώματα και στη Νέα Πέραμο όταν ένας οδηγός μηχανής συγκρούστηκε με φορτηγό με μεγάλη σφοδρότητα. Αμέσως εκδηλώθηκε φωτιά με συνέπεια ο οδηγός της μηχανής να απανθρακωθεί.

Απίστευτο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό λόγω σοβαρού τροχαίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα (17.10.2025) στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της Λένορμαν.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 05:00 το πρωί, όταν φορτηγό έπεσε πάνω στις προστατευτικές μπάρες με αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες καθυστερήσεις και στα 2 ρεύματα του Κηφισού καθώς οι μπάρες εκτοξεύτηκαν στις λωρίδες της ανόδου.

Λίγη ώρα αργότερα σημειώθηκε και καραμπόλα στο ύψος των ΚΤΕΛ στο ρεύμα προς Κηφισιά με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για έναν βαριά τραυματισμένο