Μαρούσι: Συναγερμός από κατάρρευση μεσοτοιχίας – Στο νοσοκομείο ένας άνδρας

Συναγερμός σήμανε στο Μαρούσι μετά από πτώση μεσοτοιχίας σε αυλή γειτονικού σπιτιού, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Εξαιτίας της πτώσης στο Μαρούσι, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Γ. Παπανδρέου, από το ύψος της οδού Σαπφούς, ενώ τραυματίστηκε και ένας άνδρας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας τραυματίστηκε από το περιστατικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του, ενώ τα αίτια της κατάρρευσης της μεσοτοιχίας διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.