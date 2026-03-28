Μαρινέλλα: Η μοιραία συναυλία στο Ηρώδειο που «πάγωσε» την Ελλάδα

Ήταν 25 Σεπτεμβρίου το 2024. Η Μαρινέλλα, άστραφτε πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου με χιλιάδες κόσμο από κάτω να περιμένει να ακούσει την μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού.

Ξαφνικά, όλα πάγωσαν. Η Μαρινέλλα κατέρρευσε πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου, με το κοινό να μένει έντρομο. Η τεράστια ερμηνεύτρια είχε πάθει εγκεφαλικό, με τις συνέπειες του οποίου έδινε μεγάλη μάχη, μέχρι που τελικά άφησε την τελευταία της πνοή το Σάββατο 28.03.2026.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια, τότε στα 86 της χρόνια, είχε προετοιμάσει με ιδιαίτερη φροντίδα τη συναυλία αυτή. Ωστόσο, όσοι την έχουν παρακολουθήσει ξανά, αντιλήφθηκαν από νωρίς ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Την ώρα που τραγουδούσε το «Εγώ κι εσύ», τη μεγάλη επιτυχία που είχε ερμηνεύσει πριν από 50 χρόνια μαζί με τον Τόλη Βοσκόπουλο, η λάμψη και η ενέργεια που τη χαρακτήριζαν λιγόστευαν. Και τότε, στην αρχή του τρίτου τραγουδιού της βραδιάς, το σώμα της λύγισε. Έγειρε προς τα πίσω και κατέρρευσε, σκορπίζοντας σοκ και αγωνία στο κοινό.

Η συναυλία διακόπηκε άμεσα, ενώ λίγο αργότερα ανακοινώθηκε η αναβολή της.

Η Μαρινέλλα μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις, που επιβεβαίωσαν το εγκεφαλικό. Σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί, η στιγμή της κατάρρευσης συγκλονίζει: η φωνή της σβήνει σιγά σιγά, το σώμα της χάνει την ισορροπία του και η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού πέφτει, μέσα σε απόλυτη σιωπή και αγωνία.

Το κοινό στο #Ηρώδειο με ένα θερμό χειροκρότημα αποχώρησε αφού ανακοινώθηκε επίσημα ότι η συναυλία με τη #Μαρινέλλα δεν θα συνεχιστεί pic.twitter.com/MMprjKmqYV — Dimitris Perros (@dimperros) September 25, 2024

Αναλυτικά το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν για την Μαρινέλλα

«Η κα. Παπαδοπούλου Κυριακή (Μαρινέλλα) διακομίσθηκε στις 22:30 επειγόντως στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ μετά από λιποθυμικό επεισόδιο.

Διαπιστώθηκε ότι υπέστη σοβαρό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (αιμορραγία) και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ όπου παραμένει νοσηλευόμενη.

Ο θεράπων ιατρός, Ηλίας Κ. Πολιτάκης»

Ο Ηλίας Κ. Πολιτάκης, στενός της φίλος και προσωπικός της γιατρός της μεγάλης ερμηνεύτριας ήταν αυτός που σηκώθηκε από τη θέση του την ώρα που κατέρρευσε και ανέβηκε στη σκηνή προκειμένου να της δώσει τις πρώτες βοήθειες. Η Μαρινέλλα μετά από λίγη ώρα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσοκομείο όπου άρχισε να υποβάλλεται σε εξετάσεις.

Η Μαρινέλλα νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Υγεία από τις 25 Σεπτεμβρίου 2024 έως τις 21 Ιανουαρίου 2025, οπότε και πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι της. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί έκριναν ότι δεν υπήρχε περαιτέρω θεραπευτική παρέμβαση που θα μπορούσε να προσφερθεί, με αποτέλεσμα η αποκατάστασή της να συνεχιστεί στο οικείο της περιβάλλον.

Η κατάσταση της υγείας της παρέμεινε ιδιαίτερα επιβαρυμένη, κάτι που αποδόθηκε τόσο στην ηλικία της όσο και στη σοβαρότητα του εγκεφαλικού επεισοδίου που είχε υποστεί. Η απώλειά της σηματοδότησε το τέλος μιας σπουδαίας διαδρομής, αφήνοντας πίσω ένα ανεκτίμητο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.

Για δύο περίπου χρόνια, όλη η Ελλάδα προσευχόταν να επανέλθει για να ακουστεί και πάλι η μοναδική φωνή της. Αυτό δεν έγινε και πλέον, θα τραγουδά και θα μαγεύει τη γειτονιά των αγγέλων, μένοντας για πάντα στο Πάνθεον των μεγάλων καλλιτεχνών.