Μαραθώνας: Συνελήφθη 20χρονος για πυροβολισμούς με καλάσνικοφ έξω από σπίτι

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ένας 20χρονος, ο οποίος συνελήφθη ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση πυροβολισμών καλάσνικοφ έξω από σπίτι στο Μαραθώνα.

Ο 20χρονος, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε ταυτοποιηθεί από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, για την εμπλοκή του στους πυροβολισμούς με καλάσνικοφ στο σπίτι ενός 30χρονου στο Μαραθώνα με τον οποίο είχαν διαφορές.

Τον δράστη πρόδωσε το στίγμα του κινητού τηλεφώνου του, που εντοπίστηκε στο σημείο και την ώρα της επίθεσης, ενώ στον τόπο του συμβάντος είχαν βρεθεί 20 κάλυκες από τουφέκι καλάσνικοφ.

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 20χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη στις 10 Οκτωβρίου από την Άμεση Δράση στον Μαραθώνα.