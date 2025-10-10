Μαρίσα Λαιμού: Συγκινητικές στιγμές στην ταφή της 30χρονης στο Α’ Νεκροταφείο

Το τελευταίο αντίο στην Μαρίσσα Λαιμού είπαν στο Α΄Νεκροταφείο της Αθήνας συγγενείς και φίλοι όπου πραγματοποιήθηκε η ταφή της.

Οι στιγμές το μεσημέρι της Παρασκευής (10.10.2025) στο Α΄Νεκροταφείο ήταν συγκινητικές και κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει πόσο άδικα χάθηκε η Μαρίσσα Λαιμού.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς της Διαμαντής και Μπέσυ Λαιμού που ήταν συντετριμμένοι.

Η 30χρονη βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου. Όπως έγινε γνωστό, ο πατέρας της, Διαμαντής Λαιμός βρισκόταν στην Αθήνα όταν συνέβη το τραγικό περιστατικό, ενώ μητέρα της, η Μπέσσυ Λαιμού ήταν στο Μονακό μαζί με τους δίδυμους γιους της για έναν γάμο. Την Μαρίσσα βρήκε νεκρή στο διαμέρισμα η οικονόμος της.

Η Μαρίσα Λαιμού άφησε την τελευταία της πνοή από σήψη η οποία προκλήθηκε από τσίμημα εντόμου.

Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η κηδεία της 30χρονης στον Ελληνικό Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Bayswater του Λονδίνου.