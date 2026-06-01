Μαρίνα Ζέας: Πως έγινε το ατύχημα του τουριστικού σκάφους με αλιευτικό – Βίντεο ντοκουμέντο

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό ναυτικό περιστατικό σημειώθηκε στη Μαρίνα Ζέας, όταν τουριστικό σκάφος στο οποίο επέβαιναν 12 άτομα συγκρούστηκε με αλιευτικό σκάφος, με αποτέλεσμα το ψαράδικο να βυθιστεί.

Από την σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στο τουριστικό σκάφος και το αλιευτικό στη Μαρίνα Ζέας δεν υπήρξαν θύματα, ενώ ο ψαράς διασώθηκε την τελευταία στιγμή από στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο ψαράς είχε ρίξει άγκυρα στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή και ψάρευε.

Όπως καταγγέλλεται, όταν αντιλήφθηκε την πορεία του τουριστικού σκάφους άρχισε να φωνάζει επανειλημμένα προειδοποιώντας ότι το σκάφος κατευθύνεται πάνω του, χωρίς ωστόσο να υπάρξει έγκαιρη αντίδραση.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως το τουριστικό σκάφος πέρασε κυριολεκτικά πάνω από το αλιευτικό, διαλύοντάς το και οδηγώντας το στον βυθό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ο ψαράς βρέθηκε στη θάλασσα και πάλευε να κρατηθεί στην επιφάνεια μέχρι τη στιγμή που διασώθηκε από άνδρες του Λιμενικού, οι οποίοι βρίσκονταν κοντά στο σημείο πραγματοποιώντας ελέγχους σε αλιευτικά σκάφη.



Ο διασωθείς μεταφέρθηκε στο 5ο Λιμενικό Τμήμα και σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του και έχει ήδη επιστρέψει στο σπίτι του.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ καταθέσεις δίνει και ο κυβερνήτης του τουριστικού σκάφους.

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε και ο κ. Γεώργιος Βάλλης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, τονίζοντας την ανάγκη αυστηρής τήρησης των κανόνων ασφαλείας στη θάλασσα:

«Βλέπουμε όλοι ότι το τουριστικό σκάφος δεν τήρησε όλους τους κανόνες ασφαλείας και αποφυγής συγκρούσεων στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να σημειωθεί ένα σοβαρό ατύχημα, όπου ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους τους συναδέλφους. Να τηρούνται κατά γράμμα οι κανόνες ασφαλείας και αποφυγής συγκρούσεων και να υπάρχει συνεχής επαγρύπνηση εν πλω. Ξεκινά η τουριστική περίοδος και η ασφάλεια στη θάλασσα πρέπει να είναι πάνω απ’ όλα, ώστε να μη ζήσουμε ξανά τέτοια επικίνδυνα περιστατικά».