Μαρία Καρυστιανού για Αλέξη Τσίπρα: Ο επαγγελματίας πολιτικός άλλα λέει και άλλα κάνει

Καυστική ήταν η Μαρία Καρυστιανού για τον Αλέξη Τσίπρα και τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, λέγοντας – μεταξύ άλλων – πως «ο επαγγελματίας πολιτικός άλλα λέει και άλλα κάνει».

«Ο κύριος Τσίπρας έχει το παρελθόν του. Δε ξέρω τι λέει τώρα αλλά έχει μια ιστορία πίσω του. Την έχουμε δει. Θα μείνω σ’ αυτό», είπε η Μαρία Καρυστιανού στην «Εφημερίδα των Συντακτών», αποκλείοντας ουσιαστικά το ενδεχόμενο να ενταχθεί στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Διέψευσε, δε, ότι η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα την είχε πλησιάσει ώστε να της προτείνει να συμπορευτούν. Η ίδια σημείωσε πως ετοιμάζεται πολιτική πρωτοβουλία πολιτών: «Η πολιτική κίνηση που γεννιέται προχωράει – και μάλιστα πολύ γοργά».

«Αυτό το πολιτικό σύστημα, όχι δεν το εμπιστεύομαι», είπε η κ. Καρυστιανού: «Είχα απογοητευτεί πλήρως, τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε κάτι να ψηφίσω, στις τελευταίες εκλογές δεν πήγαινα καν στις εκλογές. Η εμπιστοσύνη μου είχε χαθεί προ πολλού, απλά τα τελευταία δεν μπορούσα να φανταστώ το μέγεθος της διαπλοκής, της διαφθοράς».

«Έχω φύγει από αυτό. Δεν είμαι κέντρο, ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Εγώ είμαι με το τι πρέπει να γίνει για να σωθεί η χώρα» είπε για τις δικές της πολιτικές πεποιθήσεις.

«Βεβαίως και έχω άποψη για το πώς θα γίνει η κάθαρση και στα Δικαστικά. Μπορεί να μην είμαι δικαστικός, αλλά σίγουρα έχω την πολύ μεγάλη επιθυμία να το δω να συμβαίνει. Μόνο του δεν συμβαίνει τίποτα. Θα πρέπει να γίνει μέσα από τους πολίτες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει ένας ηγέτης σε μια τέτοια προσπάθεια, αλλά «θα μπορούσε να είναι και μια ομάδα προσώπων που να εμπνέουν εμπιστοσύνη».

Μάλιστα, ανέφερε ότι ήδη δημιουργείται «η λύση» για το πρόβλημα καθώς «έχουμε φτάσει χαμηλότερα από τον πάτο» και μάλιστα αυτή η λύση ετοιμάζεται «πολύ γοργά». «Όταν αυτή η κίνηση πάρει σάρκα και οστά, θα βγάλει και τον ηγέτη της. Αν υπάρχει μια ομάδα που έχει λύσεις για όλα, θα συνεργαστώ, θα το στηρίξω και θα εργαστώ γι’ αυτό», πρόσθεσε σε ερώτηση αν η ίδια θα ηγηθεί ενός σχήματος.

Τέλος, αναφέρθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος», η κ. Καρυστιανού είπε ότι «ο Μητσοτάκης είναι χάος». «Θεωρώ οτιδήποτε άλλο ότι είναι πολύ καλύτερο αρκεί να είναι εκτός πολιτικού συστήματος γιατί το πολιτικό σύστημα είναι παρόμοιο στο μυαλό μου. Αυτή η κυβέρνηση είναι το χειρότερο που μας έχει συμβεί».

Ξεκαθάρισε, δε, πως ουδέποτε ψήφισε τον Μητσοτάκη.