Μανώλης Στρατιδάκης: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη στο Γερακάρι Αμαρίου

Το Ρέθυμνο αποχαιρετά με βαθιά συγκίνηση τον πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασε τη ζωή του δίνοντας μάχη με τη μεγάλη φωτιά, με την απώλειά του να έχει βυθίσει στο πένθος ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Σε βαρύ κλίμα πραγματοποιείται στο Γερακάρι η κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη, ο οποίος έπεσε στο καθήκον προσπαθώντας να προστατεύσει ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον στο Ρέθυμνο. Το φέρετρό του είναι σκεπασμένο με την ελληνική σημαία.

Λίγο μετά της 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Περιβόλια στο Ρεθύμνο, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη.

Στην τελετή παρευρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ την κυβέρνηση εκπροσωπούν οι Γιάννης Κεφαλογιάννης και Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

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Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ο 58χρονος είχε διατελέσει πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού και ήταν ιδιαίτερα δραστήριος, με σημαντική προσφορά στην τοπική κοινωνία και ανιδιοτελή δράση.

Λίγες ώρες νωρίτερα, στον Φουρφουρά Αμαρίου, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν με δάκρυα στα μάτια και τον 25χρονο πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, που επίσης έχασε τη ζωή του στην ίδια πυρκαγιά.

Οι δύο πυροσβέστες έδωσαν μέχρι την τελευταία στιγμή τη μάχη με τις φλόγες που όπως φαίνεται τους περικύκλωσαν με αποτέλεσμα να πέσουν εν ώρα καθήκοντος στην μεγάλη φωτιά στην Κρύα Βρύση.