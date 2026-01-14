Μανώλης Μαυρομμάτης: Προς εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης, δυο χρόνια μετά τη φωτιά στο σπίτι του

Ο Μανώλης Μαυρομμάτης φαίνεται ότι πολύ σύντομα θα πάρει εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης και θα επιστρέψει κοντά στους δικούς του ανθρώπους. Δύο χρόνια μετά τη φωτιά στο σπίτι του, που στοίχισε τη ζωή στη γυναίκα της ζωής του, φαίνεται πως έχει καταφέρει να ξεπεράσει μια σειρά από σοβαρά προβλήματα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Espresso» και της Βίβιαν Μπενέκου, ο Μανώλης Μαυρομμάτης πηγαίνει όλο και καλύτερα τους τελευταίους μήνες. Γνωρίζει από την πρώτη στιγμή πως η γυναίκα του δεν τα κατάφερε. Ο ίδιος δεν σταμάτησε να προσπαθεί, να ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών και να αισιοδοξεί. Δίπλα του, όλους αυτούς τους μήνες βρίσκεται ο γιος του και ορισμένοι από τους πιο στενούς φίλους και συγγενείς του. Είναι εκείνοι που του δίνουν δύναμη και κουράγιο, μέσα στις δυσκολίες.

«Επιστρέφει στη ζωή γιατί παίρνει εξιτήριο. Τότε είχαμε φιλοξενήσει και τον γιο του με συνεχείς επικοινωνίες γιατί μετά από ένα βραχυκύκλωμα στην κουζίνα, ενώ ο κύριος Μαυρομμάτης και η σύζυγός του είχαν πέσει για ύπνο, πήρε φωτιά το διαμέρισμα και εγκλωβίστηκαν» ανέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο Happpy Day.

Η παρουσιάστρια συνέχισε: «Τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα κι η σύζυγός του είχε εκτεταμένα εγκαύματα στο 40% του κορμιού της. Εκείνος στο 25%. Η σύζυγός του, Ρένα Βενιέρη, δεν τα κατάφερε κι εκείνος έδινε μια μάχη. Ήταν σε κώμα και σε καταστολή. Δύο χρόνια μετά καταφέρνει να βγει ζωντανός. Θα χρειαστεί αποκατάσταση», ανέφερε καταληκτικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Υπενθυμίζεται πως την ημέρα που εκδηλώθηκε η φωτιά, οι πυροσβέστες που έφτασαν άμεσα στο σημείο κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν χωρίς αισθήσεις. Μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου ξεκίνησε ένας σκληρός αγώνας για την επιβίωση. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η Ρένα Βενιέρη δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις επιπλοκές.

Ο Μανώλης Μαυρομμάτης, παρά την ηλικία του και τη σωματική καταπόνηση, στάθηκε όρθιος. Έμεινε διασωληνωμένος για 45 ημέρες στη ΜΕΘ, δίνοντας καθημερινή μάχη για τη ζωή. Στις 9 Απριλίου αποσωληνώθηκε, σηματοδοτώντας την πρώτη του μεγάλη νίκη. Ακολούθησαν μήνες αποκατάστασης, με εντατική φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία και ψυχολογική υποστήριξη.