Μαλεβίζι: Δύο συλλήψεις μετά τον αυτοπυροβολισμό της 43χρονης στο σκοπευτήριο – Υπό εξέταση η γνησιότητα της υπογραφής της

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις για την υπόθεση στο σκοπευτήριο στο Μαλεβίζι, την ίδια ώρα που η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 43χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της χθες (27.06.2026) συνεχίζονται.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του προέδρου του σκοπευτικού ομίλου, ο οποίος θεωρείται υπεύθυνος για τη λειτουργία της εγκατάστασης, καθώς και του βοηθού εκπαιδευτή σκοποβολής. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του περιστατικού, σύμφωνα με το CRETA24.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τη διαδικασία με την οποία η 43χρονη συμμετείχε στην προπόνηση. Για τη συμμετοχή της είχε εκδοθεί προσωρινό δελτίο αθλητικής ιδιότητας διάρκειας 48 ωρών, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και η υπογραφή που φέρει το σχετικό έγγραφο. Για να διαπιστωθεί αν είναι γνήσια ή πλαστή έχει διαταχθεί γραφολογική πραγματογνωμοσύνη.

Η 43χρονη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη βρέθηκε χθες το Σάββατο (27.06.2026) στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, προκειμένου να συμμετάσχει σε προγραμματισμένη προπόνηση.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, λίγο πριν από το συμβάν ζήτησε από τον εκπαιδευτή να απομακρυνθεί, λέγοντάς του πως η παρουσία του την έκανε να αισθάνεται άβολα και την πίεζε. Μόλις εκείνος έκανε μερικά βήματα πίσω, η γυναίκα φέρεται να έστρεψε το όπλο προς τον εαυτό της και να πυροβόλησε.

Η οικογένεια της άτυχης γυναίκας, που από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε για την κατάστασή της, αναχώρησαν εσπευσμένα για το Ηράκλειο, όπου δυστυχώς ενημερώθηκαν πως η 43χρονη έφυγε από τη ζωή.

Η 43χρονη, από την Θεσσαλονίκη, που βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές, κατέληξε κατά την διάρκεια του χειρουργείου στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.