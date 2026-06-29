Μαλεβίζι: «Δεν απαιτείται ψυχιατρική ή ψυχολογική γνωμάτευση για τη σκοποβολή» λένε αθλητικοί φορείς για τον θάνατο της 43χρονης στο σκοπευτήριο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον θάνατο της 43χρονης γυναίκας σε σκοπευτήριο στο Μαλεβίζι Ηρακλείου, κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής συμμετοχής στη σκοποβολή, το Σάββατο (27.6.26).

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η 43χρονη βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές τις τελευταίες δύο εβδομάδες και επισκέφθηκε το σκοπευτήριο στο Μαλεβίζι Ηρακλείου στο πλαίσιο της διαδικασίας γνωριμίας με το άθλημα, όταν -κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση- αυτοπυροβολήθηκε στον λαιμό. Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για το πώς σημειώθηκε το περιστατικό. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 43χρονη αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του προέδρου του σκοπευτικού ομίλου, ο οποίος θεωρείται υπεύθυνος για τη λειτουργία της εγκατάστασης, καθώς και του βοηθού εκπαιδευτή σκοποβολής. Τελικά, οι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, τόσο τη διαδικασία που ακολουθήθηκε όσο και διοικητικά στοιχεία, όπως τη γνησιότητα υπογραφών, αλλά και ψηφιακά ευρήματα από το κινητό τηλέφωνο της 43χρονης, προκειμένου να αποτυπωθούν οι τελευταίες κινήσεις της.

Την ίδια ώρα, στο «μικροσκόπιο» μπαίνει η διαδικασία που ακολουθείται στα σκοπευτήρια για αρχάριους, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη δοκιμαστική συμμετοχή στο άθλημα.

Πώς γίνεται η δοκιμή σκοποβολής στην Ελλάδα

Η δοκιμή σκοποβολής στα οργανωμένα σκοπευτήρια της χώρας πραγματοποιείται με συγκεκριμένο πλαίσιο για όσους θέλουν να γνωρίσουν το άθλημα.

Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, εκδίδεται προσωρινό δελτίο αθλητικής ιδιότητας διάρκειας έως 48 ωρών, το οποίο επιτρέπει τη συμμετοχή σε δοκιμαστική προπόνηση υπό την επίβλεψη αθλητικού σωματείου.

Η διαδικασία ξεκινά με τη συμπλήρωση του σχετικού εγγράφου και συνεχίζεται με ενημέρωση από εκπαιδευτή για τους κανόνες ασφαλείας και τον χειρισμό του εξοπλισμού. Οι βολές πραγματοποιούνται αποκλειστικά με όπλα του σωματείου, ενώ η παρουσία εκπαιδευτή είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Για το αρχικό στάδιο της δοκιμής δεν απαιτείται ψυχιατρική ή ψυχολογική γνωμάτευση, ενώ σε περίπτωση συνέχισης στο άθλημα απαιτείται κανονική εγγραφή σε σύλλογο και οι προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις.

Η δοκιμή δεν σχετίζεται με άδεια οπλοκατοχής, καθώς πρόκειται αποκλειστικά για αθλητική διαδικασία με χρήση εξοπλισμού του σωματείου και υπό συνεχή επίβλεψη.

«Δεν απαιτείται ψυχιατρική ή ψυχολογική γνωμάτευση»

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τη λειτουργία των σκοπευτηρίων, ο πρόεδρος του Σκοπευτικού Ομίλου Ψαχνών, Αλέξανδρος Παντελάκης, μιλώντας στο newsit.gr σημειώνει:

«Η διαδικασία για κάποιον που θέλει να δοκιμάσει τη σκοποβολή είναι τυπική και ξεκινά με τη συμπλήρωση του Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας Προσωρινού Χαρακτήρα, το οποίο έχει ισχύ 48 ωρών. Αφού συμπληρωθεί το έγγραφο μαζί με τον εκπαιδευτή, ο ενδιαφερόμενος οδηγείται στο σκοπευτήριο, όπου γίνεται ενημέρωση για τους κανόνες ασφαλείας και στη συνέχεια πραγματοποιούνται ελεγχόμενες βολές, πάντα παρουσία εκπαιδευτή.

Δεν απαιτείται ψυχιατρική ή ψυχολογική γνωμάτευση. Αυτό προβλέπει ο νόμος. Ακόμη κι αν κάποιος εξεταστεί, αυτό δεν σημαίνει ότι η ψυχική του κατάσταση θα είναι ίδια και την επόμενη ημέρα.

Σε καμία περίπτωση ο ενδιαφερόμενος δεν μένει μόνος του με το όπλο. Ο χειρισμός γίνεται αποκλειστικά υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Το προσωρινό δελτίο προβλέπεται από την ΚΥΑ 6044/2023 και αφορά αποκλειστικά τη δοκιμή του αθλήματος. Αν κάποιος θελήσει να συνεχίσει, ακολουθείται η διαδικασία κανονικής εγγραφής σε αθλητικό σύλλογο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ιατρικές εξετάσεις.

Η διαδικασία δεν σχετίζεται με την απόκτηση προσωπικού όπλου, καθώς πρόκειται για εντελώς διαφορετικό νομικό πλαίσιο.

Οι 48 ώρες δεν σημαίνουν συνεχή παραμονή στο σκοπευτήριο, αλλά χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί η δοκιμή, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του σωματείου και των εκπαιδευτών».

To άρθρο Μαλεβίζι: «Δεν απαιτείται ψυχιατρική ή ψυχολογική γνωμάτευση για τη σκοποβολή» λένε αθλητικοί φορείς για τον θάνατο της 43χρονης στο σκοπευτήριο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr