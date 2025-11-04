Μακελειό στα Βορίζια: Ψάχνουν τα χέρια όλων για πυρίτιδα – Αναζητούνται τα όπλα από την ανταλλαγή πυρών

Στοιχεία που θα ρίξουν φως στην υπόθεση του μακελειού στο χωριό Βορίζια στο Ηράκλειο, όπου έπεσε νεκρός ένας 39χρονος και μία 56χρονη , μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ των οικογενειών τους το περασμένο Σάββατο (01.11.2025), ψάχνουν εξονυχιστικά οι αρχές.

Σήμερα Τρίτη και υπό δρακόντεια μέτρα πραγματοποιήθηκε η κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη με όλες τις δυνάμεις της Κρήτης να είναι επί ποδός με τον φόβο βεντέτας μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια Ηρακλείου. Τραυματίες αλλά και αυτόπτες μάρτυρες του μακελειού έχουν εξεταστεί από την ΕΛΑΣ, για εύρεση πυρίτιδας στα χέρια και στα ρούχα, προκειμένου να εξακριβωθεί εργαστηριακά ποιοι τελικά ήταν εκείνοι που έκαναν χρήση όπλων, ενώ έχουν ληφθεί και δείγματα DNA.

Άγνωστο παραμένει ωστόσο το ποιος έβαλε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι που αποτέλεσε αφορμή για την συμπλοκή καθώς και το σε ποιους ανήκαν τα όπλα από τα οποία δολοφονήθηκαν ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Μάλιστα, ο Αλικιανός Χανίων όπου πραγματοποιήθηκε η κηδεία της 56χρονης, θύμισε φρούριο αφού είχαν τοποθετηθεί μέχρι και ανιχνευτές μετάλλων στην είσοδο της εκκλησίας, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν αντίποινα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές δεν αποκλείουν οι τρεις εμπλεκόμενοι που διαφεύγουν της σύλληψης από την οικογένεια των Φραγκιαδάκηδων, να παραδοθούν σήμερα. Σε βάρος τους ήδη έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης.

Από τις μέχρι στιγμής ενδείξεις εκτιμάται ότι ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης που σκοτώθηκε, έφερε πιστόλι μικρού διαμετρήματος, πιθανότατα 9άρι. Είναι πιθανόν, αν επαληθευτεί και από τις βαλλιστικές και την ιατροδικαστική έρευνα, η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη να έπεσε νεκρή από το χέρι άλλου προσώπου, πιθανότατα, όπως εικάζουν οι Αρχές, ακόμα και από το χέρι του άνδρα που βρισκόταν σε ψηλότερο σημείο και πυροβολούσε.

Επίσης, υπάρχουν καταθέσεις που υποστηρίζουν ότι η 56χρονη, μητέρα δύο παιδιών, πριν πέσει αιμόφυρτη στο έδαφος, είχε υψώσει το χέρι της και έδειχνε προς την απέναντι πλευρά. Εκτιμάται λοιπόν ότι χτυπήθηκε από βολίδα υψηλής ταχύτητας καθώς διαπέρασε όλο το σώμα της και έπληξε τα εσωτερικά της όργανα. «Τέτοιες βολίδες είναι από καλάσνικοφ ή τυφέκια, όχι πάντως από πιστόλια» ανέφερε στο Cretalive.gr ειδικός στα όπλα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ακόμα επίσημες καταθέσεις στη δικογραφία στις οποίες να αναφέρονται τα ακριβή στοιχεία του ατόμου που πυροβολούσε. Την ταυτότητα του συγκεκριμένου άνδρα πιθανολογούν αστυνομικοί, όμως όσο δεν έχουν συγκεκριμένες καταθέσεις ή βιντεοληπτικό υλικό που να ξεκαθαρίζεται με σαφήνεια το ποιος είναι.

Έτσι, δεν μπορούν να τον στείλουν κατηγορούμενο, όπως αναφέρεται. Τονίζεται, ωστόσο, ότι αυτός ο άνδρας δεν θα μείνει εκτός δικογραφίας στην πορεία των ερευνών, ενώ από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη φέρεται να διακινείται ένα συγκεκριμένο όνομα ως το άτομο που πυροβολούσε από ψηλά.

Κατά την αστυνομία, τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη φέρεται να μετέφερε στο νοσοκομείο με ιδιωτικό όχημα ο γαμπρός του, ο άνδρας της αδερφής του, ο οποίος βρέθηκε στον τόπο του μακελειού άμεσα. Το 4×4 του 39χρονου φέρει τρύπες από σφαίρες τόσο από καλάσνικοφ όσο και από κυνηγετικό όπλο.