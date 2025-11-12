Μακελειό στα Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη – Φέρεται να έβαλε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Συνελήφθη ένας ανιψιός του Φανούρη Καργάκη, που έπεσε νεκρός στο μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου την 1η Νοεμβρίου.

Το βράδυ της Τετάρτης (12.11.2025) συνελήφθη ο 23χρονος ανιψιός του 39χρονου, ο οποίος φέρεται να έβαλε την βόμβα στο σπίτι του 27χρονου Φραγκιαδάκη μια μέρα πριν το μακελειό στα Βορίζια, που αποτέλεσε αφορμή για την ανταλλαγή πυρών στο χωριό του Ηρακλείου, όπου έπεσε επίσης νεκρή και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές έχουν στα χέρια τους βίντεο στο οποίο φαίνεται ο 23χρονος, να φτάνει στο σπίτι του 27χρονου Φραγκιαδάκη. Στα πλάνα, ο οδηγός ανοίγει το πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου, βγάζει τη βόμβα και την τοποθετεί στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων.

Η βόμβα σκάσει μέσα σε δευτερόλεπτα και προκαλεί τεράστιες ζημιές στο σπίτι και οδήγησε στην αιματηρή συμπλοκή μελών τόσο από την οικογένεια Καργάκη όσο και από την οικογένεια Φραγκιαδάκη.

Ο ανιψιός του Φανούρη Καργάκη, είναι ο γιος του 42χρονου ξάδερφου του 39χρονου που έχει ήδη συλληφθεί και ταυτοποηθεί στο βίντεο με τα καλάσνικοφ από την ώρα των πυροβολισμών. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα και τελικά συνελήφθη στα Βορίζια.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά 7 άτομα μέχρι στιγμής, τα οποία φέρονται να ήταν παρόντα στο αιματηρό επεισόδιο.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνελήφθη με σχετικό ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31/10/2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.

Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Ο ανωτέρω εντοπίστηκε σήμερα (12/11/2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.