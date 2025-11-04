Μακελειό στα Βορίζια: Παρατείνεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας το κλείσιμο των σχολείων και στο Ζαρό Ηρακλείου

Παρατείνεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας το κλείσιμο των σχολείων στα Βορίζια Ηρακλείου, με απόφαση του δημάρχου Φαιστού Γρήγορη Νικολιδάκη, μετά το μακελειό που σημειώθηκε στο χωριό το περασμένο Σάββατο (01.11.2025).

Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, τα σχολεία στο γειτονικό χωριό Ζαρός και συγκεκριμένα το δημοτικό και το γυμνάσιο τα οποία δεν άνοιξαν την περασμένη Δευτέρα όπως και στα Βορίζια Ηρακλείου για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών λόγω φόβου για ξέσπασμα βεντέτας μετά το μακελειό μεταξύ δύο οικογενειών.

Στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Φαιστού επισημαίνονται τα εξής:

«Ο Δήμος Φαιστού ενημερώνει ότι έπειτα από επικοινωνία του Δημάρχου κ. Νικολιδάκη Γρηγόρη, με ιθύνοντες του Υπουργείου Παιδείας, το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων, από την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους.

Η απόφαση ελήφθη για την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την επαναλειτουργία των εν λόγω σχολικών μονάδων».