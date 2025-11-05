Μακελειό στα Βορίζια: Οι αρχές ψάχνουν και δεύτερο άτομο που βρισκόταν μαζί με τον 43χρονο την ώρα που πυροβολούσε

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το μακελειό στα Βορίζια στο Ηράκλειο με την Αστυνομία να ψάχνει ακόμη ένα άτομο που εμπλέκεται στενά με την υπόθεση.

Συγκεκριμένα οι Αρχές αναζητούν ένα ακόμη άτομο που βρισκόταν στο μπαλκόνι με τον γαμπρό του νεκρού και από εκεί πυροβολούσαν και προκάλεσαν το μακελειό στα Βορίζια στο Ηράκλειο.

Το απόγευμα της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου, η αστυνομία συνέλαβε τον γαμπρό του 39χρονου που έχασε τη ζωή του στο μακελειό, καθώς σύμφωνα με τις Αρχές συμμετείχε στους πυροβολισμούς.

Σε μία σπηλιά, λίγα μόλις μέτρα από την Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου, έξω από τα Βορίζια, οι αστυνομικοί εντοπίζουν καραμπίνα αλλά και δεκάδες φυσίγγια προσεκτικά κρυμμένα.

Το συγκεκριμένο κομμάτι γης ανήκει στον 43χρονο γαμπρό του 39χρονου, που έχασε τη ζωή του στο αιματηρό περιστατικό.

Η περιοχή αποκλείεται άμεσα. Ειδικά συνεργεία συλλέγουν αποτυπώματα και DNA από τα όπλα και τους κάλυκες.

Βίντεο που δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου να πυροβολεί την ώρα της συμπλοκής

Ο άνδρας συλλαμβάνεται για παράβαση του νόμου περί όπλων αλλά και για ένοπλη συμμετοχή στο μακελειό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, η συμμετοχή του συγκεκριμένου άνδρα ήταν ενεργή στο μακελειό. Οι Αρχές ελέγχουν εάν είναι το πρόσωπο που πυροβόλησε την 56χρονη.

Οι Αρχές άλλωστε έχουν στα χέρια τους βίντεο που δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου να πυροβολεί την ώρα της συμπλοκής.

Σύμφωνα με τις περιγραφές των συγγενών της άτυχης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, είναι το άτομο που βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού της έκρηξης, κρατούσε καλάσνικοφ και πυροβολούσε από ψηλά προς το σημείο της αιματηρής συμπλοκής.

Θα εξεταστεί από τη δικαιοσύνη αν αυτός ευθύνεται για το θανάσιμο τραυματισμό της 56χρονης που εκτιμάται ότι προκλήθηκε από καλάσνικοφ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.

Στα χέρια της η ελληνική αστυνομία έχει ένα βίντεο, το οποίο δείχνει τον τελευταίο συλληφθέντα, δηλαδή τον γαμπρό του 39χρονου, να κρατάει ένα καλάσνικοφ και να πυροβολεί.

Είναι τραβηγμένο από κινητό τηλέφωνο, δείχνει τον συγκεκριμένο άντρα να κρατάει το καλάσνικοφ, να πυροβολεί κατά ριπάς προς το σημείο της συμπλοκής και στη συνέχεια το βίντεο τελειώνει απότομα. Έχει τραβηχτεί πολύ γρήγορα, είναι κουνημένο, ωστόσο διακρίνονται όλα αυτά πεντακάθαρα.

Είναι η πρώτη σύλληψη από την οικογένεια του 39χρονου δολοφονημένου και έρχεται λίγες ώρες μετά την παράδοση των τριών αδελφών από την αντίπαλη οικογένεια, που είχαν διαφύγει μετά το αιματοκύλισμα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 43χρονος ημεδαπός, ως εμπλεκόμενος στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό του Ηρακλείου Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω συνελήφθη σήμερα καθώς σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε οπλισμός, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω.