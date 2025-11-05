Μακελειό στα Βορίζια: Επίθεση στο συνεργείο του Live News μετά τη σύλληψη των τριών αδελφών

Επίθεση δέχθηκε το συνεργείο της εκπομπή Live News που βρέθηκε σε ξενοδοχείο στο Τυμπάκι, για την υπόθεση με το μακελειό στα Βορίζια στο Ηράκλειο.

Συγκεκριμένα ένας άνδρας επιτέθηκε στον εικονολήπτη με σκοπό να του πάρει την κάμερα, όταν το συνεργείο βρέθηκε στο ξενοδοχείο στο Τυμπάκι, όπου φέρεται να έμενε ό ένας εκ των κατηγορουμένων για το μακελειό στα Βορίζια στο Ηράκλειο.

Το Live News μετά από επικοινωνία με την ιδιοκτήτρια και αφού το επέτρεψε η ίδια, πήγε στο ξενοδοχείο ώστε να διαπιστωθεί αν όντως βρίσκεται ακόμα σε λειτουργία.

Η δημοσιογράφος Ελευθερία Σπυράκη με εικονολήπτη τον Θοδωρή Ρωμανέα και ηχολήπτη τον Γιάννη Κροντηρά, πήγαν έξω από το ξενοδοχείο και τότε ένας άνδρας κυνήγησε τον εικονολήπτη και τον έριξε στο έδαφος.

«Φέρε εδώ, δώσε μου την κάμερα, τι τραβάς ρε», έλεγε ο άνδρας.

Ο εικονολήπτης κρατούσε μακριά την κάμερα για να την προστατεύσει ενώ στη μέση μπήκε ακόμη ένα άτομο για να σταματήσει τη συμπλοκή.

Τα τρία μέλη της μίας οικογένειας, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών, τα οποία αναζητούνταν καθώς φέρεται να είχαν συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό παραδόθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στις αστυνομικές αρχές.