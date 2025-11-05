Μακελειό στα Βορίζια: Βίντεο ντοκουμέντο τη στιγμή που ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη πυροβολεί με καλάσνικοφ

Το βίντεο ντοκουμέντο που οδήγησε την Αστυνομία στην ταυτοποίηση του γαμπρού του Φανούρη Καργάκη για το μακελειό στα Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Στο βίντεο καταγράφεται ο 43χρονος να βρίσκεται σε κάποιο ύψωμα κοντά στο σπίτι που τοποθετήθηκε η βόμβα στα Βορίζια μια ημέρα πριν το μακελειό και να ρίχνει κατά ριπάς με το καλάσνικοφ.

Δίπλα στον δράστη φαίνεται ακόμη ένα άτομο το οποίο οι Αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν ώστε να οδηγηθούν στον εντοπισμό του.

Το βίντεο είναι τραβηγμένα από κινητό τηλέφωνο και έφτασε ανώνυμα στα χέρια των Αρχών, ενώ αποτέλεσε το βασικό στοιχείο, μαζί με τις μαρτυρίες, που οδήγησαν στην ταυτοποίηση και στην σύλληψη του γαμπρού του Φανούρη Καργάκη.

Στο μεταξύ προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 10/11/2025 στις 11 το πρωί ζήτησαν και έλαβαν τα τρία αδέλφια ηλικίας 19, 27 και 29 ετών που κατηγορούνται για συμμετοχή στο μακελειό των Βοριζίων.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου κρατούνται μετά την παράδοσή τους χθες τα τρία αδέλφια , έφτασε για τη διαδικασία Ανακριτής προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα να υπάρξει ένταση.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/11/vorizia-100.mp4

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία και η απολογία τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου .

Νωρίτερα, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε ο ανήλικος γιος του ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται ότι υπέθαλψε – κρύβοντας μια βραδιά- τον ένα από τους τρεις κατηγορούμενους που παραδόθηκαν χθες στις αστυνομικές αρχές.

Ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος , ενώ του ορίστηκε δικάσιμος για τις 25 Φεβρουαρίου 2026, ενώ ο πατέρας του που συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου , δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία και αφέθηκε επίσης ελεύθερος. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι, και οι άλλοι δυο κατηγορούμενοι για το μακελειό.