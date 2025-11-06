Μακελειό στα Βορίζια: Από τα πυρά του γαμπρού του Φανούρη Καργάκη έπεσε νεκρή η Ευαγγελία Φραγκάκη – Από εδώ έριχνε με το καλάσνικοφ – Νέα στοιχεία

Από το σπίτι που είχε γίνει μήλον της έριδος για τις δυο οικογένειες ξεκίνησε αλλά και γράφτηκε κι ο επίλογος του μακελειού στα Βορίζια της Κρήτης με τους δύο νεκρούς και τους τέσσερις τραυματίες.

Το βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας αποτυπώνει σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη να ρίχνει κατά ριπάς με ένα καλάσνικοφ από το σπίτι προς το δρόμο στον οποίο βρίσκονταν οι Φραγκιαδάκηδες κι ανταπέδιδαν τα πυρά.

Από τη συμπλοκή έπεσαν νεκροί ο 39χρονος άνδρας και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκάδακη η οποία εκτιμάται ότι έχασε τη ζωή της από σφαίρα καλάσνικοφ που της προκάλεσε διαμπερές τραύμα. Μάλιστα το τραύμα της έχει φορά από το πάνω σημείο του σώματος της προς τα κάτω, γεγονός που αποδεικνύει ότι πυροβολήθηκε από ψηλότερο σημείο.

Πλέον ο 43χρονος είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού καθώς εις βάρος του εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης για τα παραπάνω αδικήματα.

Ποιο ήταν όμως το σημείο από το οποίο ο 43χρονος φέρεται να άδειασε το καλάσνικόφ του και γιατί επέλεξε να σταθεί εκεί; To πρωί του περασμένου Σαββάτου (1/11/2025) ο Φανούρης Καργάκης έφτασε με το αυτοκίνητο του στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Εκεί όταν συναντήθηκε με τους Φραγκάκηδες άρχισε ένα πιστολίδι από το οποίο έπεσαν περισσότερες από 200 σφαίρες. Κι αν ή περισσότερες ήταν σε ευθεία βολή, ξαφνικά οι ριπές από τουλάχιστον ένα καλάσνικοφ άρχισαν να καλύπτουν τα 9αρια περίστροφα. Ο ελεύθερος σκοπευτής με το πυροβόλο όπλο ρωσικής προέλευσης, είχε σταθεί σε ένα ψηλότερο σημείο, έβλεπε αμφιθεατρικά το δρόμο κι η ορατότητα του επέτρεπε να έχει καθαρό στόχο. Έτσι λοιπόν ο 43χρονος ανέβηκε σε ένα τοιχάκι που βρίσκεται στην αυλή του σπιτιού που τοποθετήκε η βόμβα το βράδυ της Παρασκευής. Έτσι απο το σπίτι που έγινε η αφορμή για να βαφτεί με αίμα το χωριό του Ψηλορείτη, ο 43χρονος έριξε κατά ριπας σημαδεύοντας από ότι φαίνεται τους Φραγκάκηδες.

Στη συνέχεια και μόλις άδειασε το όπλο του, πήδηξε από το τοιχάκι και μαζί με ένα άτομο που ήταν μαζί του χάθηκαν στα στενά του χωριού. Ωστόσο ένα βίντεο το οποίο τραβήχτηκε από κινητό τηλέφωνο, αλλά κι ο οπλισμός που βρέθηκε κρυμμένος σε σπηλιά που βρίσκεται σε κτήμα του οδήγησαν στη σύλληψη του.