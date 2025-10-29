Μαθήτρια στην παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου στην Αθήνα εμφανίστηκε με καρπουζάκι υπέρ της Παλαιστίνης

Μεγαλειώδης ήταν η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα, με δεκάδες μαθητές, να τιμούν την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Ένα από τα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα που κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στην Αθήνα, ήταν μία μαθήτρια που έκανε παρέλαση, φορώντας ένα καρπουζάκι στο λευκό της πουκάμισο.

Η νεαρή κοπέλα, είχε καρφιτσωμένο στο δεξί της μπράτσο, ένα καρπούζι που αποτελεί ένα μυστικό μήνυμα για τη στήριξη στην Παλαιστίνη.

Το καρπούζι έχει επιλεχθεί ως σύμβολο της παλαιστινιακής αλληλεγγύης, λόγω των χρωμάτων του (κόκκινο, λευκό, πράσινο, μαύρο), τα οποία υπάρχουν και στην παλαιστινιακή σημαία ενώ αποτελεί ένα πιο διακριτικό σημάδι στήριξης, καθώς χρησιμοποιείται αφού σε πολλές περιπτώσεις είχε απαγορευτεί η παλαιστινιακή σημαία.