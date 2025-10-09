Μαγνησία: 5 ύποπτα κρούσματα ευλογιάς σε κτηνοτροφικές μονάδες το τελευταίο 48ωρο

Μέσα σε μόλος 48 ώρες εντοπίστηκαν 5 ύποπτα κρούσματα ευλογιάς σε κτηνοτροφικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής του Βόλου στη Μαγνησία δημιουργώντας νέο κύμα ανησυχίας στον αγροτικό τομέα.

Τρία περιστατικά τέθηκαν υπό διερεύνηση από χθες σε μονάδες της Ευξεινούπολης και στις περιοχές Κροκίου και Αϊδίνι στη Μαγνησία ενώ σήμερα Πέμπτη (9/10/2025) ελήφθησαν δείγματα από άλλες δύο μονάδες στον Αλμυρό και στη Νέα Αγχίαλο.

Σε αυτές τις μονάδες φιλοξενούνται συνολικά περίπου 500 ζώα τα οποία, σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί οτι έχουν μολυνθεί, θα οδηγηθούν στη θανάτωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας.

Η έξαρση της ευλογιάς στη Μαγνησία έχει ήδη αφήσει βαθιά σημάδια στην τοπική κτηνοτροφία: χιλιάδες ζώα έχουν θανατωθεί, εκατοντάδες στάβλοι τελούν υπό καραντίνα και πολλοί κτηνοτρόφοι δηλώνουν ότι δεν έχουν λάβει τις αναγκαίες αποζημιώσεις.

Οι ελλείψεις σε αποθέματα ζωοτροφών, το υψηλό κόστος τους και η αναγκαστική απόρριψη μεγάλων ποσοτήτων γάλακτος έχουν επιφέρει σοβαρά οικονομικά πλήγματα και παραγωγοί παρακολουθούν την παραγωγή τους να συρρικνώνεται μέρα με τη μέρα.

Το νέο κύμα ύποπτων κρουσμάτων εντείνει τις πιέσεις όπως αναφέρουν οι κτηνοτρόφοι για άμεση και συντονισμένη επέμβαση από τις υπηρεσίες κτηνιατρικής και τις τοπικές αρχές καθώς απαιτούνται ταχεία εργαστηριακή επιβεβαίωση, ιχνηλάτηση των μετακινήσεων ζώων, αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και ξεκάθαρο σχέδιο αποζημιώσεων για τους πληγέντες.

Οι παραγωγοί ζητούν επίσης ενίσχυση των ελέγχων και στήριξη για την επαναλειτουργία της παραγωγής, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω κοινωνικοοικονομικές συνέπειες στην αγροτική κοινότητα της Μαγνησίας