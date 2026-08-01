Μαίνεται η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Νύχτα αγωνίας για τη Βένιζα, εκκενώθηκε η Ψάθα – Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Φωκίδα

Δύσκολη αναμένεται να είναι η νύχτα στο Πόρτο Γερμενό, όπου η φωτιά εξακολουθεί να μαίνεται ανεξέλεγκτη, κατακαίγοντας παρθένο πευκοδάσος και αφήνοντας πίσω της στάχτες, καμένες εκτάσεις και σπίτια, με το μέτωπο να κινείται προς τη Βένιζα Μεγάρων. Την ίδια ώρα, ενεργό παραμένει και το πύρινο μέτωπο στη Φωκίδα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη σε πολλά σημεία.

Το πύρινο μέτωπο που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και πέρασε από το Πόρτο Γερμενό, συνεχίζει να κινείται με μεγάλη ένταση, καίγοντας πευκοδάσος σε μήκος πολλών χιλιομέτρων.

Οι φλόγες κινούνται νότια από την κορυφή του Κιθαιρώνα προς τη Βενίζα, ενώ στο πέρασμά τους έχουν προκαλέσει μεγάλη καταστροφή.

Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Μαργέτη, Δήμαρχο Μεγαρέων, «στη Βένιζα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές».

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννη Αρτοποιό, δύο ηλικιωμένοι διασώθηκαν από την αυλή του σπτιτιού τους στη Βένιζα, την ώρα που πλησίαζαν απειλητικά οι φλόγες.

Οι δύο ηλικιωμένοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Απόκοσμες εικόνες στο Πόρτο Γερμενό – Οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν τα πύρινα μέτωπα

Λίγο πριν από τις 18:00 το απόγευμα του Σαββάτου 01.08.2026, τη δεύτερη ημέρα της πυρκαγιάς που ξεκίνησε στη Βοιωτία, ξεκίνησαν εκ νέου οι ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα, τα οποία επιχειρούν πάνω από το τεράστιο μέτωπο όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Ωστόσο, το έντονο θερμικό φορτίο και οι θυελλώδεις άνεμοι περιορίζουν σημαντικά τη δράση τους, δυσκολεύοντας το έργο της κατάσβεσης.

Οι κάτοικοι της περιοχής δέχτηκαν διαδοχικά μηνύματα από το 112. Γύρω στις 18:15 εστάλη νέα ειδοποίηση, με την οποία όσοι βρίσκονται στο Αλεποχώρι, την Ψάθα, τη Βενίζα, τη Λούμπα και τη Ζάχουλη καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα προς τα Μέγαρα.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννη Αρτοποιό, η πυρκαγιά έχει δύο ενεργά μέτωπα. Το ανατολικό κινείται προς τον οικισμό Αγία Παρασκευή, που έχει ήδη εκκενωθεί, ενώ το δεύτερο εκτείνεται προς τον Μύτικα και νοτιότερα προς την Ψάθα, η οποία επίσης βρίσκεται υπό απειλή. Όπως ανέφερε, οι πολύ ισχυροί άνεμοι αναμένεται να συνεχιστούν για αρκετές ακόμη ώρες, δυσχεραίνοντας περαιτέρω τις επιχειρήσεις.

Στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν 450 Ελληνες πυροσβέστες, μαζί με 23 Γάλλους και 23 Ρουμάνους πυροσβέστες, ενώ στο πεδίο βρίσκονται επίσης 22 ομάδες δασοκομάντος, 126 υδροφόρα οχήματα της Πυροσβεστικής και επιπλέον οχήματα των γαλλικών και ρουμανικών αποστολών.

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στη Φωκίδα

Η εικόνα της πυρκαγιάς στο Σκάλωμα Φωκίδας παρουσιάζει μικρή βελτίωση, μετά τις συνεχείς ρίψεις νερού που πραγματοποίησαν τα εναέρια μέσα λίγο πριν πέσει το σκοτάδι. Κυρίως τα ελικόπτερα κατάφεραν να περιορίσουν την ένταση του μετώπου, χωρίς όμως να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, η ανησυχία παραμένει έντονη, καθώς υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες στους πρόποδες του όρους Κούμαρος και ιδιαίτερα στην περιοχή του κάμπου της Μαγούλας. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά, προσπαθώντας να εμποδίσουν τη φωτιά να επεκταθεί στο πευκοδάσος που περιβάλλει το βουνό.

Ζημιές έχουν καταγραφεί στους οικισμούς Κούμαρα, Κλήμα και Μαγούλα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει πλήρης αποτίμησή τους. Οι συγκεκριμένοι οικισμοί, όπως και το Πευκάκι, εκκενώθηκαν προληπτικά, ενώ μεγάλη ήταν η προσπάθεια των δυνάμεων πυρόσβεσης και των κατοίκων ώστε να μη χρειαστεί να εκκενωθεί και το Ευπάλιο. Αγρότες και κάτοικοι με μηχανήματα άνοιξαν αντιπυρικές ζώνες, συμβάλλοντας μαζί με τις εναέριες ρίψεις στο να αποτραπεί η εξάπλωση της φωτιάς προς τον επαρχιακό δρόμο Ναυπάκτου – Λιδωρικίου.

Η νύχτα, ωστόσο, αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολη. Οι πολλές ενεργές εστίες και το ενδεχόμενο ενίσχυσης των ανέμων κρατούν σε επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αναζωπυρώσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη φωτιά ξανά προς το βουνό.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Χριστίνα Ρήγου, από την Κυριακή 02.07.2026, αναμένεται σταδιακή βελτίωση, καθώς οι άνεμοι θα αρχίσουν να εξασθενούν, δίνοντας έτσι μία ελπίδα ότι η εικόνα από τα μέτωπα στο Πόρτο Γερμενό και στη Φωκίδα, θα βελτιωθεί.

Δείτε εδώ Live όλα όσα έγιναν μέχρι αυτή την ώρα στα πύρινα μέτωπα της χώρας.