Μίνα Αρναούτη για την υπόθεση Παντελίδη: «Είμαι λυπημένη και απογοητευμένη με την απόφαση του Εφετείου, είναι άδικη»

Για τον Γολγοθά που περνά από τον μοιραίο Φεβρουάριο του 2016, όταν συνέβη το τροχαίο δυστύχημα με θύμα τον τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη, μίλησε μία εκ των δύο επιβατίδων του οχήματος, Μίνα Αρναούτη.

Η Μίνα Αρναούτη, περιέγραψε μιλώντας στο Live News, για την απόφαση της υπόθεσης και τις αποζημιώσεις που εκδικάστηκαν στην ίδια και την Φρόσω Κυριάκου. Οι δύο γυναίκες βρίσκονταν στο όχημα του Παντελή Παντελίδη, στις 18 Φεβρουαρίου 2016, όταν αυτό προσέκρουσε σε κράσπεδο στην Παραλιακή, αφαιρώντας τη ζωή του γνωστού τραγουδιστή.

«Είναι πολύ δύσκολο για εμένα. Κανείς δεν αναλογίστηκε αυτό που πέρασα. Η μητέρα μου κοιμόταν στο νοσοκομείο δίπλα μου. Είμαι λυπημένη και απογοητευμένη. Είναι άδικη αυτή η απόφαση. Δεν θέλω χρήματα για να εξασφαλίσω το μέλλον μου, όμως πώς θα έχω μέλλον αν δεν έχω υγεία;», είπε αρχικά η Μίνα Αρναούτη.

Υπενθυμίζεται ότι οι αποζημιώσεις που εκδικάστηκαν μετά από αγωγές, που είχαν υποβάλλει η Φρόσω Κυριάκου και Μίνα Αρναούτη, με το Εφετείο να τούς αναγνωρίζει 50% συνυπαιτιότητα, καθώς σύμφωνα με το δικαστήριο «γνώριζαν πως ο οδηγός εν προκειμένω ο Παντελής Παντελίδης, τελούσε υπό επήρεια μέθης, ωστόσο επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο, για να τις μεταφέρει».

Ως προς το ποσό των αποζημιώσεων, το δικαστήριο απέδωσε τα 9.000 ευρώ στη Φρόσω Κυριάκου καθώς έφερε λιγότερα τραύματα το βράδυ του τροχαίου δυστυχήματος και 39.000 στη Μίνα Αρναούτη η οποία είχε υποβληθεί σε περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις.

Το σκεπτικό της απόφασης

Όπως προέκυψε χτες από την απόφαση του Μονομελούς Εφετείου της Αθήνας, με την οποία η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στη μεν Μίνα Αρναούτη το ποσό των 39.066 ευρώ (από 67.000 που είχε εκδικαστεί πρωτοδίκως), ενώ στην Φρόσω Κυριάκου το ποσό των 9.000 ευρώ. Με δεδομένο ότι ο τραγουδιστής που κρίθηκε δικαστικά ότι είχε την ευθύνη του τροχαίου, οδηγούσε μεθυσμένος, η ασφαλιστική εταιρεία αναμένεται να διεκδικήσει τα ποσά των αποζημιώσεων από την οικογένεια Παντελίδη.

Με την απόφασή του, όμως, το δικαστήριο αναγνώρισε ευθύνη και στις δύο γυναίκες, καθώς μπήκαν στο αυτοκίνητο του Παντελή Παντελίδη αν και γνώριζαν ότι ήταν σε κατάσταση μέθης. Το δικαστήριο πάντως, απέρριψε το επιχείρημα της οικογένειας Παντελίδη ότι ο τραγουδιστής ήταν συνοδηγός και στη μοιραία διαδρομή οδηγούσε η Φρόσω Κυριάκου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα τόσο των ιατροδικαστών, όσο και των εγκληματολογικών εργαστηρίων, πράγματι βρέθηκε γενετικό υλικό της Κυριάκου στην πόρτα του οδηγού, ωστόσο, δεν βρέθηκε στο τιμόνι, ενώ τα τραύματά της έδειχναν επίσης ότι δεν ήταν η οδηγός. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, στο προσκέφαλο του οδηγού δεν βρέθηκε γενικό υλικό ή αίμα της Κυριάκου, αλλά του Παντελίδη, και εάν η Κυριάκου κρατούσε το τιμόνι «δεδομένου ότι ενστικτωδώς θα στηριζόταν σε αυτό, στα χέρια της θα υπήρχαν σημάδια τριβής ή άλλες κακώσεις, ενώ στο τιμόνο θα υπήρχε αρκετή ποσότητα γενετικού υλικού από αυτήν, όμως, αντίστοιχοι τραυματισμοί διαπιστώθηκαν στα χέρια του Παντελή Παντελίδη και γενετικό υλικό της Κυριάκου στο τιμόνι, δεν βρέθηκε».

Το δικαστήριο λαμβάνει επίσης υπόψιν του μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες ο Παντελίδης παραπάτησε και έπεσε από τη μέθη πριν μπει στο αυτοκίνητο και έτσι άλλα πρόσωπα τον έβαλαν στη θέση του συνοδηγού, τις οποίες ωστόσο κρίνει αναξιόπιστες και πρακτικά ψευδείς, αφού προσκρούουν τόσο στα ευρήματα των ιατροδικαστών, των εμπειρογνωμόνων και της τροχαίας, όσο και στις μαρτυρίες των ανθρώπων που έσπευσαν να συνδράμουν δευτερόλεπτα μετά το δυστύχημα.

Μάλιστα, το δικαστήριο απορρίπτει και «μαρτυρία» ατόμου που νοσηλευόταν μαζί με την Κυριάκου στον Ευαγγελισμό που ισχυρίστηκε ότι άκουσε τον πατέρα της κοπέλας να λέει ότι η κόρη του ήταν η οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου. Υπενθυμίζεται πάντως, ότι εκείνο το πρωινό, της 18ης Φεβρουαρίου του 2016, ο Παντελής Παντελίδης διαπιστώθηκε ότι ήταν σε κατάσταση βαριάς μέθης και στο αίμα του ανινεύθηκε οινόπνευμα σε συγκέντρωση 2,72 gr/l με όριο το 0,50…

Η εφετειακή απόφαση όμως, καταγράφει και την πορεία της Μίνας Αρναούτη από τη στιγμή που τραυματίσθηκε μέχρι να μπορέσει να σταθεί και πάλι στα πόδια της, αφού χρειάστηκε πολύμηνες νοσηλείες, ενώ υποβλήθηκε σε 17 διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις.

Μπήκε αρχικά στον Ευαγγελισμό με σοβαρές κακώσεις στον θώρακα, πολλαπλά κατάγματα στα πλευρά, συντριπτικά κατάγματα στα χέρια και στα πόδια, ανοιχτό κάταγμα στον αγκώνα, στη σπονδυλική στήλη, βαριές θλάσεις. Έμεινε στην εντατικά περίπου 40 ημέρες με τα ιατρικά ευρήματα να διαδέχονται το ένα το άλλο. Τα προβλήματα στον πνεύμονα ήταν τέτοια που υποβλήθηκε και σε νέο χειρουργείο ενώ χρειάστηκε επιπλέον να διασωληνωθεί πάνω από δύο φορές, ενώ μέχρι να βγει από την εντατική είχε υποβληθεί σε μια σειρά άλλων σοβαρών ιατρικών πράξεων- για παράδειγμα, στις 9 Μαρτίου του 2016, μαζί με την αλλαγή στα τραύματά της, τής αφαιρέθηκε και νεκρωτική εστία στο δέρμα.

Τον Απρίλιοτου 2016 υποβλήθηκε σε νέα χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση οστού που έλειπε. Τα προβλήματα και οι επιπλοκές ήταν συνεχείς τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο του 2016, οπότε και βγήκε από το νοσοκομείο μετά από έξι μήνες νοσηλείας, συνεχίζοντας ωστόσο εντατική φαρμακευτική αγωγή. Τον Αύγουστο της ίδια ίδιας χρονιάς νοσηλεύτηκε εκ νέου, αυτή τη φορά στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης για αίτιο άμεσα συνδεόμενο με τον βαρύ της τραυματισμό.

Ακολούθησαν φυσικοθεραπείες, νέες νοσηλείες στον Ευαγγελισμό και το ΚΑΤ, όπου μάλιστα υποβλήθηκε και σε νέες επεμβάσεις, τον Μάρτιο του 2017. Νέες επεμβάσεις για αποκατάσταση των καταγμάτων της έκανε και το 2018, ενώ λίγο αργότερα νοσηλεύτηκε και χειρουργήθηκε στο Αττικόν, ενώ τον Δεκέμβριο του 2018 μπήκε εκ νέου στον Ευαγγελισμό προκειμένου να αφαιρεθεί πρόθεμα στο θώρακα που είχε τοποθετηθεί ήδη από την πρώτη νοσηλεία. Τέσσερα χρόνια μετά το ατύχημα, η κοπέλα εξακολουθούσε να μετρά μόνιμες βλάβες, όπως προκύπτει από τα ιατρικά έγγραφα και βεβαιώσεις που περιελήφθησαν στη δικογραφία.

Σύμφωνα με αυτές τις βεβαιώσεις, οι βλάβες είναι μόνιμες, μη αναστρέψιμες, συνιστούν μόνιμη και διαρκή αναπηρία και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται ίασή τους. Παράλληλα, οι γιατροί εκτιμούν ότι και μελλοντικά η Μίνα Αρναούτη θα χρειαστεί να υποβληθεί σε νέες ορθοπεδικές επεμβάσεις…

Το γεγονός πάντως, ότι τόσο εκείνη, όσο και η Φρόσω Κυριάκου μπήκαν σε ένα αυτοκίνητο ενώ γνώριζαν ότι ο οδηγός ήταν σε βαριά μέθη, οδηγεί σε αναγνώριση συνυπαιτιότητας και μειώνει κατά πολύ τις αξιώσεις αποζημίωσης.