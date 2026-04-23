Μία σύλληψη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών εντός και εκτός φυλακών: Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 46 άτομα

Μία σύλληψη σημειώθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, στο πλαίσιο διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός και εκτός φυλακών.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 30χρονος ιδιώτης, κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 46 άτομα, μεταξύ των οποίων σωφρονιστικός υπάλληλος, ιδιώτες, καθώς και νυν και πρώην έγκλειστοι των φυλακών. Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία έγκλειστος διακινούσε ναρκωτικές ουσίες εντός φυλακής με τη συνδρομή σωφρονιστικού υπαλλήλου.

Από την προανακριτική έρευνα της Αστυνομίας προέκυψε ότι στη διακίνηση εμπλέκονταν, κατά περίπτωση, κρατούμενοι και ιδιώτες εκτός καταστήματος, ενώ ως τελικοί αποδέκτες εμφανίζονται τόσο έγκλειστοι όσο και άτομα εκτός φυλακής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούσαν μέτρα προστασίας όπως χρήση προπληρωμένων καρτών (pre-paid card) ή καρτών «pay safe» ως συναλλακτικό μέσο, καθώς και χρήση λογαριασμών στοιχηματικών εταιρειών, προκειμένου να μην εντοπίζονται οι μεταφορές χρημάτων που πραγματοποιούσαν για την αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών, ενώ επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένα συνθηματικά κατά τις συνομιλίες τους.

Από την έρευνα διαπιστώθηκαν τουλάχιστον 72 περιπτώσεις διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, για τον 30χρονο συλληφθέντα, προέκυψε η εμπλοκή του σε τουλάχιστον 4 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Περαιτέρω, από την κατοχή του, καθώς και έρευνες στο όχημα και στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 3 γραμμαρίων, 2 τρίφτες κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας και κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν, κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο του σωφρονιστικού υπαλλήλου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η δικογραφία σε βάρος των λοιπών εμπλεκομένων υποβλήθηκε για περαιτέρω αξιολόγηση.