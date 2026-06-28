Μέτσοβο: Υποβρύχια πλάνα από το πυροσβεστικό ελικόπτερο που έπεσε στη λίμνη Αώου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που έπεσε λίμνη Αώου στο Μέτσοβο την περασμένη Πέμπτη (25.06.2026)

Η επιχείρηση ανέλκυσης του ελικοπτέρου γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή λόγω του υδάτινου οικοσυστήματος που υπάρχει στη λίμνη. Χρησιμοποιείται μάλιστα ειδική αντιρρυπαντική τεχνολογία από τα συνεργεία.

Στο σημείο του ατυχήματος έχουν τοποθετηθεί δίχτυα και πλωτά φράγματα συγκράτησης υγρών (containment booms), προκειμένου να περιοριστεί και να αποτραπεί η περιμετρική εξάπλωση τυχόν διαρροών στο ευαίσθητο υδάτινο οικοσύστημα της λίμνης

Οι τέσσερις δύτες που συμμετέχουν στην επιχείρησης κάνουν κάποιες εργασίες προκειμένου να αποκολλήσουν ορισμένα τμήματα του ελικοπτέρου, το οποίο βρίσκεται σε τρία μέτρα βάθος. Στα υποβρύχια πλάνα που εξασφάλισε η ΕΡΤ διακρίνεται το βυθισμένο ελικόπτερο μέσα στη λίμνη όπως και οι δύτες που συμμετέχουν στην επιχείρηση.

Οι ισχυροί άνεμοι, όμως, που πνέουν στην περιοχή προκαλούν κυματισμό γεγονός που εμποδίζει την διαδικασία ολοκλήρωσης της επιχείρησης.

Μέχρι στιγμής έχουν καταφέρει να ρυμουλκήσουν το στροφείο και θα το βγάλουν τις επόμενες ημέρες στη στεριά, καθώς περιμένουν ένα γερανοφόρο όχημα. Το ελικόπτερο έχει πέσει με το πλάι στη λίμνη. Η επιχείρηση αναμένεται να πάρει μέρες διότι οι καιρικές συνθήκες είναι άσχημες.

Η διαδικασία προβλέπει:

Σταδιακή πλήρωση των μπαλονιών με αέρα για την ανύψωση του ελικοπτέρου στην επιφάνεια της λίμνης.

Προσεκτική ρυμούλκηση του αεροσκάφους σε σημείο όπου μπορεί να προσεγγίσει γερανοφόρο όχημα.

Τελική απομάκρυνση και απορρύπανση, εφόσον απαιτηθεί.

Η μέθοδος αυτή επιλέγεται ακριβώς για να ελαχιστοποιηθεί η διατάραξη του βυθού και η κινητοποίηση τυχόν ρύπων.

Η τεχνητή λίμνη Αώου αποτελεί σημαντικό αλπικό υδάτινο σύστημα στην καρδιά της Πίνδου

Να σημειωθεί ότι το ελικόπτερο μετά την ανέλκυση θα μεταφερθεί στα Ιωάννινα, θα ασφαλιστεί σε ειδικό χώρο της αστυνομίας με τους εμπειρογνώμονες να βγάζουν τα συμπεράσματα για τα αίτια της πτώσης του.

Στη συνέχεια το ελικόπτερο θα μεταφερθεί στην Αμερική όπου θα γίνει εκ νέου έρευνα.