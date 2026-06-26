Μέτσοβο: Νέα βίντεο ντοκουμέντα μετά την πτώση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου – Χειριστής κολυμπά γύρω από το βυθισμένο Bell

Ένα συγκλονιστικό βίντεο-ντοκουμέντο, που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr, καταγράφει τις δραματικές στιγμές αμέσως μετά την πτώση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου στη λίμνη Πηγών Αώου, στο Μέτσοβο, το πρωί της Πέμπτης 25.06.2026.

Στο βίντεο διακρίνεται ο ένας από τους δύο χειριστές, να βρίσκεται μέσα στο νερό και να κολυμπά γύρω από το βυθισμένο ελικόπτερο, λίγα μόλις λεπτά μετά το ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης υδροληψίας στη λίμνη στο Μέτσοβο.

Παρά το σοκ και τις δύσκολες συνθήκες, ο χειριστής κατάφερε να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το αεροσκάφος, ενώ λίγο αργότερα βγήκε στην ακτή μαζί με τον συγκυβερνήτη.



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Η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος, καθώς και οι δύο διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε την ώρα που το ελικόπτερο πραγματοποιούσε υδροληψία από την τεχνητή λίμνη Πηγών Αώου, προκειμένου να ανεφοδιαστεί με νερό για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στα Γρεβενά και συγκεκριμένα στη Βάλια Κάλντα.

Αυτόπτης μάρτυρας, που κατέγραψε και το συγκλονιστικό βίντεο με την πτώση του ελικοπτέρου μιλά στο newsit.gr και περιγράφει τα όσα έγιναν.

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Για το περιστατικό μίλησε και η δήμαρχος Μετσόβου, Μαρία Χριστίνα Αβέρωφ.

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Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου ακούμπησε στην επιφάνεια της λίμνης, με αποτέλεσμα το Bell να χάσει την ισορροπία του και να καταπέσει στο νερό. Ακολούθησε έκρηξη, ενώ στην περιοχή σήμανε άμεσα συναγερμός και ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης.

Το ελικόπτερο ήταν μισθωμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα, είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων και συμμετείχε στις εναέριες επιχειρήσεις κατάσβεσης της πυρκαγιάς στα Γρεβενά.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ το βίντεο-ντοκουμέντο αποτυπώνει τις κρίσιμες στιγμές μετά την πτώση και την ψύχραιμη αντίδραση των δύο χειριστών, που κατάφεραν να σωθούν.

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Αυτόπτης μάρτυρας, μιλά αποκλειστικά στο MEGA για το τι ακριβώς συνέβη. «Έπαιρνε νερό το ελικόπτερο από τη λίμνη, σε κάποια φάση ανοίγει τις δεξαμενές γιατί δεν μπορεί να πάρει ύψος, μπήκε το μισό μέσα στη λίμνη, προσπάθησε να σηκωθεί, έγειρε, οι έλικες πέσαν μέσα στο νερό, πήρε φωτιά κι έγινε έκρηξη».

Το ελικόπτερο, τύπου Agusta Bell, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων, Κατευθυνόταν στον ορεινό όγκο στη Βάλια Κάλντα για κατάσβεση αλλά έκανε στάση στην τεχνητή λίμνη Αώου για να εφοδιαστεί με νερό. Κατά τη διάρκεια της προσυδάτωσης και κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε.

«Πήγε να βουτήξει μέσα να γεμίσει, ξεκίνησε να αδειάζει και βούλιαξε. Το πάλεψε ο άνθρωπος 4,5 λεπτά. Μετά κατεβήκαμε εδώ κάτω μήπως το προσεγγίσουμε και πήγα απέναντι και το προσέγγισα. Βρήκα τους πιλότους έξω, είχαν βγει», είπε ο αυτόπτης μάρτυρας.

To άρθρο Μέτσοβο: Νέα βίντεο ντοκουμέντα μετά την πτώση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου – Χειριστής κολυμπά γύρω από το βυθισμένο Bell δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr