Μέση Ανατολή: Ουρές στα βενζινάδικα και φόβοι για εκτίναξη της βενζίνης στα 2 ευρώ από τον πόλεμο – Στα 1,82 ευρώ η αμόλυβδη στα βόρεια προάστια

Με την τιμή της βενζίνης να έχει πάρει ήδη την ανηφόρα και τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ότι μπορεί να εκτοξευτεί έως και τα δύο ευρώ κινείται η αγορά των καυσίμων μετά τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανατιμήσεις σημειώνονται σε πολλά προϊόντα και είδη πρώτης ανάγκης, τα όποια αναμένεται να συμπαρασυρθούν από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων ενδέχεται να υπάρξουν στο επόμενο χρονικό διάστημα με τους πολίτες να αναγκαστούν, στις δύσκολές εποχές που βιώνουμε, να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη ακόμη και για να βάλουν βενζίνη.

Ήδη στην αγορά των καυσίμων υπάρχει έκδηλη ανησυχία για αυξήσεις, καθώς η τιμή της βενζίνης που έχει ανέβει κατά 4 λεπτά από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδα δεν οφείλεται στις εχθροπραξίες. Μάλιστα όπως λένε επαγγελματίες πρατηριούχοι, όλα θα κριθούν από τι εξελίξεις τις επόμενες ημέρες που κάθε άλλο παρά αισιόδοξες είναι.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/03/venzinadiko1.mp4

«Η αύξηση που έχει αποτυπωθεί μέχρι τώρα στην ελληνική αγορά έρχεται από τον προηγούμενο μήνα. Η ίδια η αγορά μάς είχε προϊδεάσει ότι θα συμβεί ένα σημαντικό γεγονός. Υπήρξε αύξηση περίπου 10% στο διυλιστηριακό προϊόν. Αυτή δεν πέρασε άμεσα στην ελληνική αγορά, γιατί απορροφήθηκε από τις εταιρείες εμπορίας και τα πρατήρια υγρών καυσίμων» λέει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηρίων Εμπορικών Καυσίμων Νίκος Παπαγεωργίου.

Και προσθέτει: «Το επόμενο διάστημα όμως, επειδή φαίνεται ότι ο πόλεμος θα έχει διάρκεια, θα δούμε τις αυξήσεις αυτές να περνούν σταδιακά και στα πρατήρια. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αύξηση περίπου 4 λεπτών το λίτρο, κάτι που θεωρείται φυσιολογικό αν αναλογιστεί κανείς ότι η αύξηση στο διυλιστήριο ήταν περίπου 10 λεπτά. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε ακόμη μία αύξηση γύρω στα 4 λεπτά».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηρίων μιλάει για την περαιτέρω αύξηση στην τιμή του βαρελιού του πετρελαίου τις επόμενες ημέρες, γεγονός που θα εκτοξεύσει την τιμή της βενζίνης ακόμα και στα 2 ευρώ.

«Το πρωτογενές προϊόν, το Brent, κινείται πλέον πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Αν πλησιάσει τα 100 δολάρια, όπως εκτιμούν αναλυτές στην Ευρώπη, τότε θα δούμε την αμόλυβδη να ξεπερνά το 1,90 ευρώ και ίσως να προσεγγίζει και τα 2 ευρώ. Πρόκειται για μια πολύ δυναμική περίοδο για τα ορυκτά και τα υγρά καύσιμα και αυτό θα αποτυπωθεί σε όλες τις αγορές της Ευρώπης. Στην Ελλάδα, η υψηλή φορολογία δεν αφήνει περιθώρια η τιμή να διατηρηθεί χαμηλά», τονίζει.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/03/venzinadiko2.mp4

Όσον αφορά τώρα το μπορεί να συμβεί με φυσικό αέριο και το πετρέλαιο ο κ. Παπαγεωργίου αναφέρει ότι: «Αν η Ρωσία περιορίσει τις ποσότητες φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά, τότε η αύξηση στα πετρέλαια θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Σε ένα τέτοιο σενάριο, θα ζήσουμε ξανά καταστάσεις αντίστοιχες με την περίοδο του πολέμου στην Ουκρανία, όταν το πετρέλαιο έφτασε να πωλείται 2,20 και 2,30 ευρώ στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει σημαντική αύξηση στο μεταφορικό κόστος και, κατ’ επέκταση, αυξήσεις στις τιμές όλων των προϊόντων».

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/03/venzinadiko5.mp4

Την ίδια στιγμή πολλοί είναι οι οδηγοί που σπεύδουν να γεμίσουν από τώρα τα ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του, προκειμένου να πληρώσουν φθηνότερα καθώς φοβούνται τις αυξήσεις των επόμενων ημερών. «Η τιμή των καυσίμων μέχρι στιγμής παλεύεται, ωστόσο από εκεί και πάνω θα έχουμε παρατράγουδα. Θα χρειαστούν κάποια μέτρα γιατί ότι ανεβαίνει εδώ δεν κατεβαίνει», λέει στο newsit.gr oδηγός που μόλις έχει γεμίσει το αυτοκίνητου του σε βενζινάδικο των νοτίων προαστίων, ενώ άλλος προσθέτει: «Ήρθα κι έβαλα 50 ευρώ γιατί ανησυχώ ότι θα ανέβει η τιμή της βενζίνης. Δεν ξέρουμε που θα πάει αυτό το πράγμα»

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/03/venzinadiko3.mp4

Έτσι πολλά είναι τα βενζινάδικα στα οποία παρατηρούνται ουρές αυτοκινήτων, όπου οι οδηγοί τους σπεύδουν να τα φουλάρουν με τιμές που κυμαίνονται από 1,73 έως και 1,78 ευρώ το λίτρο.

Ωστόσο υπάρχουν πλέον βενζινάδικα στα βόρεια προάστια όπου πουλούσαν σήμερα (3/3/2026) την αμόλυβδη προς 1,82 ευρώ.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/03/venzinadiko4.mp4

Από την πλευρά τους οι καταναλωτές αγωνιούν για τις επόμενες ημέρες και αναφέρουν ότι για άλλη μια φορά θα σφίξουν το ζωνάρι. «Είναι λογικό, ειδικά σε μια κρίση παγκόσμιου εμπορίου, όπως αυτή στα πετρελαιοειδή, με τόσα τάνκερ εγκλωβισμένα. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και θα παραμείνει μεγάλο αν δεν τελειώσει και δεν λήξει αυτή η κρίση. Σαφέστατα και με αγχώνει. Κάθε πολίτη τον αγχώνει», λέει ο Κώστας στο newsit.gr.

«Το ζήτημα όμως είναι πώς θα υπάρξουν αντισταθμιστικά μέτρα, ώστε να ελαφρυνθούν, έστω και μέσα σε αυτή την κρίση, τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας και οι εργαζόμενοι. Όταν υπάρχει κρίση, σφίγγουμε το ζωνάρι. Είναι πολύ λογικό. Αυτό θα κάνω κι εγώ, όπως θα έκανε ο οποιοσδήποτε», συμπληρώνει.

