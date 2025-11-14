Μέγαρα: Σύγκρουση φορτηγού με αυτοκίνητο στον επαρχιακό – Συνελήφθη 40χρονος οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ

Ένα σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε την Παρασκευή (14.11.2025), όταν οδηγός φορτηγού, υπό την επήρεια αλκοόλ, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στον επαρχιακό δρόμο Πάχης – Μεγάρων.

Οι αστυνομικοί του Γ’ Τμήματος Τροχαίας Δυτικής Αττικής, προχώρησαν στη σύλληψη του 40χρονου οδηγού, καθώς κινούμενος με το φορτηγό στον επαρχιακό δρόμο Πάχης – Μεγάρων ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με αυτοκίνητο, που είχε ως αποτέλεσμα να προκαλέσει πολλαπλές υλικές ζημιές και στη συνέχεια να εγκαταλείψει το σημείο.

Όπως προέκυψε, είχε ανακληθεί η άδεια ικανότητας οδήγησής του καθώς το τελευταίο έτος είχε εντοπιστεί να οδηγεί δύο φορές υπό την επήρεια αλκοόλ.

Παράλληλα, σε ο 40χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, κατά το οποίο διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη 1,70 mg/l.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.

Στον οδηγό επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.200 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.